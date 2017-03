Les terroristes ont lancé un appel aux attaques contre la communauté Juive à d’autres extrémistes afin de «terroriser» tous les Juifs en Europe.

Les islamistes ont été invités à « s’habiller comme un Juif » et dissimuler des armes sous leurs manteaux avant de « libérer la douleur des musulmans » sur leurs victimes.

L’appel terrifiant aux armes a émergé sur le canal Telegram appelé Lone Mujahid, lors d’un chat où les terroristes en herbe de Daesh sont encouragés à mener des « attaques solitaires ».

Le message, sur le canal Telegram de Daesh a également utilisé une image de Amedy Coulibaly (ci-dessus) qui a attaqué un supermarché juif à Paris.

Dans un post récent, les djihadistes ont été invités à mener des attaques contre les communautés juives en Occident.

« Si vous êtes toujours dans l’Ouest ! Habillez vous comme un Juif ! Allez dans un quartier juif le plus proche ! Assurez-vous que vous avez beaucoup d’armes sous votre manteau !

Un message séparé comprend une liste de communautés juives en Grande – Bretagne, selon le Foreign Desk Nouvelles

Le deuxième message est livré avec une image de Amedy Coulibaly.

Le tireur islamiste a tué une policière dans une banlieue de Paris, le 8 Janvier 2015 et a tué quatre otages dans un supermarché casher le lendemain avant d’être abattu par la police.

Deux autres hommes armés ont tiré sur 12 personnes à et à proximité des bureaux du journal Charlie Hebdo à Paris le 7 Janvier.

La diatribe sur Telegram appelle tous les fanatiques à suivre son exemple, en disant : « Prenez l’exemple du frère et terroriser la Yahood (Juif). »

Les djihadistes ont distingué des cibles juives dans le passé. En 2014, Mehdi Nemmouche a ouvert le feu sur le Musée juif de Belgique à Bruxelles, en Belgique, tuant quatre personnes.

Le ressortissant français d’origine algérienne, a été arrêté à Marseille et il est censé avoir passé plus d’un an en Syrie.