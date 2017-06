Daesh donne 7 jours au Président Macron pour répondre à leurs demandes

Daesh a lancé des nouvelles menaces terroristes sur Telegram contre la France. Un document de 8 pages de Daesh inclut un ultimatum de 7 jours au Président Macron pour répondre à leurs demandes.

La longue lettre a été envoyée à Marc Edouard Nabe, un auteur de livre qui à partir de décembre 2014, a publié un magazine occasionnel intitulé Patience, dont les deux premiers numéros sont consacrés à l’État islamique et à Charlie Hebdo.

Le 8 mai 2017, il publie Les Porcs (tome 1), livre de 1000 pages où il critique le complotisme.

Les écrits de Nabe, au ton volontiers provocateur et agressif, lui ont valu un certain nombre de polémiques. À l’occasion de la sortie de son livre Au régal des vermines en 1985, il fut accusé publiquement d’antisémitisme et fut attaqué par Georges-Marc Benamou après son passage à Apostrophes.

Le groupe terroriste de l’ État islamique, dans le numéro 7 de son organe de presse de propagande Dar Al Islam, publie de longs extraits de sa revue Patience, sur dix pages. Le site de ses lecteurs, sur lequel son actualité est relayée, félicite l’État islamique : « De leur propre initiative, les « barbares » ont fait preuve, non seulement d’une grande clairvoyance en publiant du Nabe au sujet de Daech, mais également d’un grand professionnalisme journalistique, comme personne en « Occident » n’en est plus capable ». Parlant d’un « geste de justice » envers « le meilleur écrivain français », le site souligne selon-lui « le respect soigneux » dont fait preuve l’État islamique à travers leur organe de propagande :

:

