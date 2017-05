Daesh décapite un père et ses deux fils à la frontière entre le Sinaï et Gaza

Les corps décapités d’un père et ses deux fils récemment enlevés par des terroristes islamiques ont été retrouvés samedi dans la rue dans la ville de Rafah, dans le nord du Sinaï, selon les responsables de la sécurité et les témoins

Ils ont déclaré que la mère des deux frères et sœurs a été tuée la semaine dernière par des membres du groupe de l’État islamique lorsqu’ils ont attaqué la maison familiale dans le village d’Yamit, à l’ouest de Rafah, et ont enlevé les trois hommes qu’ils soupçonnent d’être des collaborateurs.

Les trois corps décapités trouvés samedi ont été emmenés à l’hôpital, où ils ont été identifiés et préparés pour l’enterrement, selon les fonctionnaires et les témoins, qui ont parlé sous couvert d’anonymat parce qu’ils n’étaient pas autorisés à parler aux médias et craignant des représailles, respectivement.

Daesh est l’apogée d’une insurrection dans le nord du Sinaï, où il y a récemment eu une augmentation d’enlèvement et la mort d’informateurs soupçonnés. Les massacres brutaux sont destinés à dissuader les futurs collaborateurs.

Les terroristes islamistes luttent depuis des années contre les forces de sécurité dans le nord du Sinaï, mais l’insurrection s’est multipliée et s’est accrue depuis l’expulsion militaire en 2013 d’un président islamiste – Mohammed Morsi, des confrères musulmans désormais interdits dans le pays.

Dernièrement, les terroristes ont ciblé les chrétiens minoritaires égyptiens, obligeant des centaines d’entre eux à fuir leurs maisons dans le nord du Sinaï après avoir tué plusieurs d’entre eux là-bas. Depuis décembre, trois églises ont été attaquées : une au Caire et deux au nord de la capitale égyptienne avec des attentats suicides qui ont tué au moins 45 personnes.

Un leader de Daesh en Egypte a promis cette semaine d’intensifier les attaques contre les chrétiens, en exhortant les musulmans à éviter les rassemblements chrétiens et les ambassades de l’Ouest, car ils visent les terroristes de leur groupe.

« Le ciblage des églises fait partie de notre guerre contre les infidèles », a déclaré le leader non identifié lors d’une longue interview publiée jeudi par le bulletin d’information du groupe Al-Nabaa. Il a déclaré que les églises, les postes de sécurité et les institutions, ainsi que les endroits où se trouve des «ressortissants croisés des pays occidentaux» se réunissaient étaient des «cibles légitimes».

Par ailleurs, le ministère de l’Intérieur a annoncé samedi que des policiers sur le chemin des membres des factions séparatistes de la Fraternité qui ont pris les armes contre le gouvernement ont localisé et abattu deux agents dans une bataille au nord du Caire. Il a déclaré que les deux étaient impliqués dans une attentat à la bombe qui a tué deux policiers et blessé le mois dernier dans la ville de Tanta au nord du Caire.

Également samedi, un tribunal pénal au Caire a accepté un appel de la poursuite contre une ordonnance de mise en liberté rendue jeudi en faveur d’un chef de file et financier de la Fraternité, l’homme d’affaire Hassan Malik, qui a été détenu depuis deux ans mais qui n’a jamais été jugé .

Malik, arrêté en 2015 après avoir accusé de nuire à l’économie nationale, a été ordonné samedi de rester en garde à vue pendant 45 jours.

The Associated Press a contribué à ce rapport

