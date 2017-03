Daesh, Al-Qaïda, fêtent l’attaque de Londres et en promettent d’autres …

Des organisations terroristes affiliées à Daesh fêtent les cinq morts dans l’attaque terroriste de ce mercredi après-midi sur Westminster à Londres, selon le Daly Mail. Les messages sur les sites non officiels de Daesh se multiplient, accompagnés de grands « Allahu Akbar ».

Mark Rowley, chef de file national pour la lutte contre le terrorisme de la police et commissaire adjoint par intérim de la police métropolitaine a déclaré mercredi soir :

« Nous avons déclaré que cette attaque est terroriste et le commandement contre le terrorisme mène une enquête complète sur les événements d’aujourd’hui. L’attaque a commencé quand une voiture a été conduiet sur le pont de Westminster, frappant et blessant un certain nombre de civils et trois policiers qui se trouvaient sur le chemin du retour d’une cérémonie de mention élogieuse. La voiture s’est ensuite écrasée près du Parlement, et au moins un homme armé d’un couteau a continué l’attaque, en essayant d’entrer au Parlement « .

Des tweets de Daesh et une affiche avec une image photoshop de la Tour de Londres en feu, avec le message « Bientôt. Notre bataille sur votre terre. Elle n’a pas encore commencé. Soyez-en sûrs. Seulement en attente « .

Un utilisateur de Twitter a partagé une carte du chemin de l’attaquant à travers le pont de Westminster et dans les portes du Parlement.

Cependant, le Daily Mail a cité le directeur du SITE Intelligence Group, qui a souligné que le fait que Daesh n’a pas été préparé avec une campagne médiatique pour compléter l’attaque prouve qu’il n’y avait pas de coordination entre l’attaquant et Daesh. Dans le passé, Daesh a partagé les mises à jour détaillées à la suite des attaques à Nice, Paris et Orlando.

D’autres experts ont fait valoir que l’utilisation d’une cible de grande envergure telle que Westminster suggère que l’attaque a été au moins inspirée par Daesh, voire totalement coordonnée.

