Cyril Lignac dans le « Pâtissier en Israel » : Les « chiens de sioniste » ont acheté Lignac

Il faut vraiment chercher loin pour trouver chez Cyril Lignac un soupçon de politique, de parti pris dans le conflit israélo-palestinien, chez ce grand Chef de la Pâtisserie et star dans les émissions culinaire en France.

Cyril Lignac, est le chef préféré des téléspectateurs français. Il s’est rendu en Israël pour réaliser la série Le Chef en Israël : pas moins de 15 épisodes diffusés sur M6 et Teva du 4 au 29 septembre.

Parrainé » par l’Office de tourisme d’Israël, est diffusé sous forme de « pastilles » d’une minute à 20h20, cela n’a pas manqué de provoquer une polémique sur les réseaux sociaux.

Cyril Lignac est venu en Israel il y a quelques semaines pour préparer sa nouvelle émission pour montrer au public français les différents goûts et experience de nombreux pays étrangers.

Mais la mauvaise foi, que nous connaissons aussi chez BDS France est de nouveau de retour, incitant encore et encore contre Israel et les juifs, par des rumeurs et des mensonges aussi gros que le peuple « palestinien » …

Mais que reproche ces arabes de France au chef le plus cool, souriant, et agréable Cyril Lignac ?

Quelques points :

Venir en Israel c’est accepter « le génocide palestinien » !

Ce n’est pas de la cuisine israélienne, mais libanaise !

Ce n’est pas de la cuisine israélienne, mais palestinienne (faut savoir) !

Les « sionistes sales » ont acheté Lignac !

Lignac a donné un million et demi aux sionistes !

Et ensuite on se demande pourquoi il n y a pas de paix ….et pourquoi l’antisémitisme en France ne cesse pas …

