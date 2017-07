La crotte de trop ! Une résidente de Jérusalem furieuse car le fils de Netanyaou a refusé de ramasser les crottes de sa chienne !

Talilah Amitai, une résidente de Jérusalem et éducatrice israélienne est furieuse du comportement de Yair, le fils du Premier ministre Benjamin Netanyahu. Elle affirme que lorsque Yair s’est déplacé avec sa chienne, Kia , elle a fait ses besoins dans un jardin public. Elle a alors demandé à Yair de ramasser les excréments de la chienne, mais selon ses propos , le jeune homme lui a fait le « doigt », puis lui tourna le dos et partit.

Après l’incident, elle a décidé de publier les photos des crottes de Kia (selon elle) sur sa page Facebook et a écrit: « Ceci est un témoignage de la chienne Kia, ( Oui, celle du premier ministre et sa famille). Quand j’ai demandé à leur fils aîné Yair qui s’est promené avec elle dans un parc public, je lui ai rappelé l’importance de la propreté du parc. Mais aussi, que nous collectons de l’argent au profit de la propreté du parc, il m’a fait le doigt, me tourna le dos et puis il est partit ‘.

La famille de Netanyahou a déclaré en réponse: « Ceci est une femme qui provoque régulièrement et à chaque fois qu’elle voit Yair ou d’autres membres de notre famille qui se promène avec notre chienne Kia , elle nous abordent sans raison et fait des remarques et des commentaires désobligeants et agit de manière agressive sans aucune interaction de la part Yair qui ne la connait pas. »

En effet, la gardienne des parcs publics, est aussi une fervente fan de l’homme politique Herzog, qui est aussi le président de l’opposition de l’actuellement gouvernement de Netanyaou.

Ben crotte alors !