Crises diplomatiques entre la Jordanie et Israël : l’Ambassade Israélienne en quarantaine

La Jordanie a clôturé l’ambassade d’Israël en Jordanie et ne permet pas aux fonctionnaires de l’ambassade de quitter le pays ou même l’ambassade, suite à l’attaque dans la résidence de l’ambassade, où un ressortissant jordanien a attaqué un agent de sécurité israélien.

La Jordanie exige qu’ils soient autorisés à interroger l’agent de sécurité israélien qui a été attaqué par le ressortissant jordanien.

#BREAKING #Jordan shooting was *from inside*the #Israeli_embassy at #Amman as gunfire opened on the #SecurityGuard two have been killed pic.twitter.com/B6B209ktQi

