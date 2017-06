La crise et l’isolement du Hamas risquent d’entraîner une nouvelle guerre avant 2018

La crise économique et de l’énergie à Gaza et l’isolement de plus en plus grandissant du Hamas, asphyxiées par l’Autorité palestinienne (AP) à Ramallah et son allié du Qatar peuvent entraîner une confrontation militaire entre les groupes terroristes qui contrôlent la bande de Gaza et Israël ?

C’est la question que se pose de nombreux israéliens, surtout ceux qui habitent proche de la Bande de Gaza.

« Il y a un risque sérieux quand à l’existence d’ une nouvelle confrontation avant la fin de l’année », a dit Ofer Zalzberg, analyste militaire chez International Crisis Group .

La situation continue de se dégrader, dix ans après la prise de contrôle du territoire par les islamistes, de plus en plus acculé et avec de moins en moins de marge de manœuvre.

« A Gaza, nous marchons vers une autre crise avec les yeux ouverts », at-il dit en mai, le Conseil de sécurité de l’ONU au Moyen-Orient et son envoyé, Nickolay Mladenov affirment : « il y aura des conséquences dévastatrices pour les Palestiniens et les Israéliens. »

Une délégation islamiste dirigée par son chef à Gaza, Yahya Sinwar, a échoué dans la tentative de négocier pour un nouveau soutien de l’Égypte .

« Au cours des derniers mois, nous avons constaté une détérioration constante de la situation humanitaire », dit Zalzberg.

L’AP dirigé par Mahmud Abbás resserre la corde plus que jamais, avec l’explication que, si le Hamas ne leur rend pas le contrôle de Gaza, alors il n’y a aucune raison de continuer son financement.

Israël s’est aligné avec Abbas, acceptant de couper le courant, et l’Autorité palestinienne a cessé de payer à une hauteur de 40 %, ce qui provoque des pannes de courant pendant plus de quatorze heures par jour.

En outre, Abbas a réduit de 30 pour cent les salaires des fonctionnaires à Gaza, et a suspendu les salaires des prisonniers terroristes du Hamas dans les prisons israéliennes et a également diminué les paiements de médicaments, sans oublier le blocus israélien et de l’Egypte pendant dix ans.

« Il y a moins d’électricité, moins d’eau, vous ne pouvez pas la dessaler, la mortalité infantile a augmenté », note Zalzberg.

La mer est détériorée par les rejets d’eaux non traitées, qui menace l’utilisation des plages, l’évasion par la seule route est interdite.

Tout cela pourrait amener les gens à protester en masse contre le Hamas, qui va chercher à rassurer le peuple de la façon la plus facile: en attaquant Israël, avec l’effet d’unification parmi les Palestiniens.

En Janvier où il y avait des manifestations, le Hamas a réussi à les réduire au silence avec l’aide de deux partenaires régionaux: le Qatar, qui a fourni l’argent, et la Turquie, qui a fourni le carburant.

Compte tenu de la situation dans le Golfe avec le Qatar acculé par l’Arabie Saoudite, les Emirats Arabes Unis et d’autres pays, il sera plus difficile quand il ne restera que Doha.

Le Hamas peut pousser à l’escalade la violence en envoyant les jeunes à la frontière avec Israël (deux jeunes hommes sont morts dans les manifestations de ce genre ces derniers jours)et permettre à de petits groupes salafistes de lancer des roquettes.

Le professeur de gestion des conflits à l’Université de Haïfa Benjamin Miller croit aussi qu’il peut y avoir « une escalade entre les deux parties », bien qu’il pense qu’ils « ne veulent peut-être pas un conflit ouvert. »

« Le Hamas est soumis à des sanctions par l’AP, qui aujourd’hui a rejoint Israël, ce qui peut leur donner une incitation à réaliser une opération » contre l’opinion publique.

« Le Hamas doit calculer si il faudra assister le public ou risquer une dévastation, ce qui pourrait faire perdre également du terrain », explique t-il.

La perte du soutien du Qatar peut également pousser le Hamas à revenir chercher une alliance plus forte avec l’Iran.

Dan Schueftan, directeur du Centre d’études de sécurité nationale à l’Université de Haïfa, fait remarquer que les islamistes sont de plus en plus acculés.

«C’est un groupe de barbares, ce n’est pas un gouvernement légitime mais une organisation terroriste capable d’affamer leur peuple juste pour tuer des Juifs.« , dit-il.

