Crise d’identité ? Bibi approuve 14 000 maisons pour les Arabes, 2000 pour les juifs dans la zone C

Au moins 14 000 logements ont été approuvés par le gouvernement de Netanyahou pour les 50 000 habitants arabes dans la zone C, qui est sous le contrôle israélien. Le plan va doubler la ville de Qalqiliya, qui, dans la zone A, a découpé une importante partie de la zone C, a déclaré Srugim, ce mercredi. Pendant ce temps, seulement environ 2 000 logements ont été approuvés par le même gouvernement il y a une semaine pour les 450 000 habitants israéliens de Judée et de Samarie, tous résidant dans la même zone C.

L’accord d’Oslo II, la Judée et la Samarie, se divise en trois divisions administratives: zones A, B et C. La zone A est exclusivement administrée par l’Autorité palestinienne; La zone B est administrée par l’Autorité palestinienne et assurée par Israël; Et la zone C, qui contient toutes les localités israéliennes, est administrée par Israël. Les zones A et B sont seulement pour les Arabes ( un Juif qui entre serait tué au minimum lynché). Cette nouvelle décision va ajouter entre 50 et 70 000 Arabes dans plus de 100 communautés dans la zone C, dont certaines entourent les grands centres urbains dans les sections des Arabes.

La nouvelle construction massive à Qalqilya entrera en vigueur dans la communauté juive de Tzofim dans les montagnes de la Samarie. Le mouvement Regavim, qui représente légalement Tzofim, a déposé des objections légales à l’expansion prévue de Qalqiliya.

« La proposition palestinienne est une catastrophe de planification », a déclaré un responsable de Regavim. « Au lieu d’approuver une construction urbaine dense dans les hauteurs, selon le plan existant, le nouveau plan permet une faible construction sur une vaste zone, et gaspille déraisonnablement les ressources foncières locales ».

Le bureau du Premier ministre a publié un communiqué disant: «Ce plan a été soumis par le ministre de la Défense l’année dernière et approuvé par le cabinet. Depuis lors, plus de 10 000 logements ont été planifiés et approuvés pour le règlement juif. Par conséquent, la réclamation est incorrecte et même absurde. »

Yossi Dagan, chef du Conseil régional de Samarie, a déclaré dans un communiqué: « C’est un scandale, pure et simple. Alors que les 66 unités de logement ont été approuvées pour l’ensemble du Conseil régional de Shomron, l’échelon politique décide d’accorder à la ville terroriste de Qalqilya le prix ultime: multiplier sa superficie et multiplier la population « .

« Je vous demande, est-ce que ce gouvernement a perdu ses freins? Sommes-nous complètement fou? N’y a-t-il pas de limite au manque de crédibilité? « déclare la déclaration de Dagan. « Le gouvernement ne peut pas continuer de parler avec deux discours contradictoires, dans la matinée, affirmant que nous faisons tout pour les implantations et le soir pour arrêter la construction dans les localités et promouvoir la construction arabe ».

« Nous ne serons pas en mesure de permettre à ce gouvernement de continuer de nous tromper », a déclaré Dagan.

Météo en Israel