Crise d’électricité à Gaza ? : Daesh fait exploser deux pylônes à haute tension !

Daesh met en garde le Hamas ?

Aujourd’hui, les terroristes de Daesh ont fait exploser deux lignes de haute tension fournies par l’Egypte et la Jordanie.

Les hommes armés ont apparemment fait exploser deux pylônes à haute tension qui fournissent chacune 500 kV à l’Egypte et la Jordanie. Les poteaux électriques ont été endommagés dans le centre du Sinaï à Nakhla et ont apparemment stoppé l’alimentation en Jordanie.

Il convient de noter qu’une partie importante de l’électricité fournie à Gaza vient des lignes de transmission de haute tension du Sinaï.

Ces derniers jours, le Hamas menace Israel de lui envoyer des roquettes si la crise de l’électricité dans la bande de Gaza persiste et de l’autre la Cogat en Israel et le Fatah accusent le Hamas de s’approprier toute l’énergie à des fins privées et terroristes.

