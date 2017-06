La crise dégénère autour de Qatar | L’armée israélienne craint la menace d’une nouvelle guerre cet été

Le gouvernement jordanien a annoncé avec les autres pays arabes, qu’il allait stopper ces liens avec le Qatar, en fermant leur bureau à Amman et à Doha mais aussi leur médias « Al-Jazeera ».

Dans un communiqué, le porte parole des médias au gouvernement jordanien a déclaré que le pays « continuera à fournir une pression maximale afin de renforcer la sécurité et la stabilité dans la région », et a exprimé l’espoir d’un dépassement rapide de la crise avec le Qatar.

Pendant ce temps, le ministre des Affaires étrangères de l’Arabie saoudite, Adel al-Jubeir, lors d’une visite à Paris a dit que si le Qatar veux résoudre cette crise , il devrait cesser de soutenir le Hamas et les « Frères musulmans ».

Même avant l’annonce du boycott du Qatar, les Saoudiens et des États-Unis ont informé les membres de la direction du Hamas de partir et quitter le pays immédiatement.

Le commentateur militaire Amos Harel de « Haaretz » estime que priver le soutien financier et diplomatique du Hamas par le Qatar « va augmenter les tensions avec le Hamas», ce qui risque d’entraîner une nouvelle guerre cet été à partir de la bande de Gaza.

Le commandement de l’armée israélienne voit en cela des signes annonciateurs d’une nouvelle escalade et une crise humanitaire à Gaza, où l’ électricité est limité à trois ou quatre heures par jour, et les pompes à usine de traitement ne fonctionnent pas et les eaux usées non traitées arrivent dans la mer.

Deux jours après le début de la guerre Tsouk Etan, le ministre de la Défense de l’époque Moshe Yaalon avait déclaré que la guerre aurait pu être évitée si le gouvernement aurait eu le temps de prêter attention à la situation humanitaire désastreuse dans la bande de Gaza. Sans mentionner que l’argent des dons de l’Europe sont souvent détournés par le Hamas tout comme l’électricité afin de construire de nouveaux tunnels et offrir aux personnels du Hamas, un niveau de vie plus élevé que les civils à Gaza.

Vente de Boutargue d’œufs de mulet sur Israel Chrono :

350 Shekels le kilo ou 88 € . Pour commander : Cliquez ICI

Livraison gratuite à partir de 5 kg - Contacter nous sur l'émail suivant : sud.israel@yahoo.fr