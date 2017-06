Crise à Gaza ? Regarder et comparer les photos des réfugiés de Gaza et de France !

Ceci ressemble t’il à un camps de réfugiés à ciel ouvert ? Non, pas du tout, car dans la Bande de Gaza l’atmosphère du Ramadan dans les marchés des villes aujourd’hui démontrent le contraire….les réfugiés de Paris ou de l’Allemagne sont bien moins heureux ….

Aujourd’hui dans la Bande de Gaza :

Préparation des bonbons flottants à Shehem !

Les familles palestiniennes lors du petit déjeuner sur la plage de Gaza :

C’est la flottille d’aide humanitaire de la Turquie à Gaza, et le troisième bateau turc depuis l’accord de réconciliation entre la Turquie et Israel :

Israel fait passer par Kerem Shalom 450 camions chargés de produits commerciale et agricole :

Les « réfugiés « font aussi du foot, Jabalia Union : Championnat du Ramadan !

Hier et aujourd’hui, Israel a enterré ses morts suite aux attaques palestiniennes…et les palestiniens en Israel, et dans la Bande de Gaza sont devenus les réfugiés les plus heureux au monde.

Voici quelques photos des réfugiés en France :

