La « créativité pour la haine » des Palestiniens – Par Khaled Abu Toameh

Les adolescentes palestiniennes sont confrontées au ridicule et à la haine pour avoir assisté à un camp d’été pour la coexistence aux États-Unis. Le camp, qui rassemble des filles palestiniennes et israéliennes, est organisé par Creativity for Peace, une organisation à Santa Fe, au Nouveau-Mexique. Depuis 2003, jusqu’à 20 filles israéliennes et palestiniennes, âgées de 15 à 17 ans, participent chaque année au camp de la créativité pour la paix.

Les photos des filles israéliennes et palestiniennes qui ont profité de leur temps ont enflammé de nombreux Palestiniens et d’autres Arabes, qui ont amené les médias sociaux à exprimer leur dégoût et leur indignation par rapport à l’événement et à faire violence aux participantes palestiniennes.

Les réactions de colère contre le camp palestinien et israélien réunis aux États-Unis devraient être reconsidérées dans le contexte de l’opposition forte des Palestiniens à toute forme de «normalisation» avec Israël.

Les filles palestiniennes qui ont assisté au camp de coexistence sont accusées, entre autres choses, de porter atteinte aux sentiments actuels de leur peuple en «faisant la promotion de la normalisation» avec l’«ennemi» israélien.

Des militants palestiniens ont mené une longue guerre contre toute forme de «normalisation» avec Israël. Les militants ont visé à maintes reprises des réunions même entre Israéliens et Palestiniens, en particulier à Ramallah et à Jérusalem-Est, sous prétexte que de telles rencontres ouvraient la voie à une «normalisation» avec Israël.

Certains de ces militants ont eu recours à des menaces, des actes d’intimidation et de violence pour éviter que de telles réunions ne se déroulent à nouveau.

À l’Ambassador Hotel à Jérusalem, par exemple, il y a deux ans, un groupe de militants pacifistes israéliens et palestiniens avait tenté de tenir une conférence. Juste avant le début de la conférence, des militants palestiniens avaient pris d’assaut la salle. Ils ont crié des slogans contre la «normalisation» avec Israël et ont obligé les participants à annuler l’événement. Ce n’était pas le premier incident de ce genre à se produire.

Prenez le cas d’un autre groupe d’activistes de la paix israéliens et palestiniens qui ont essayé de tenir une conférence à Al-Bireh (la ville jumelle de Ramallah), en 2014.

Là aussi, les manifestants palestiniens avaient forcé les participants à annuler la réunion après avoir attaqué la salle, en appelant les «traîtres» palestiniens présents à la conférence. Les policiers de l’Autorité palestinienne ont dû sauver les militants de la paix israéliens et les escorter hors de la ville pour leur sécurité.

Qui sont ces individus, tellement dévoués à faire dérailler la «normalisation» avec Israël ?

Ils proviennent d’un large éventail de la société palestinienne, dont le Fatah, le Hamas, le Front populaire pour la libération de la Palestine (PFLP), le Front démocratique pour la libération de la Palestine (DFLP) et le Parti populaire palestinien (anciennement le Parti communiste).

Ces factions sont beaucoup plus ennemies qu’amies en ce qui concerne les inter-relations, mais en ce qui concerne le refus de la coexistence avec Israël, elles se réunissent pour détruire toute tentative de rapprochement.

Pour elles, même les enfants palestiniens et israéliens qui jouent au football ensemble ou assistent à des concerts musicaux conjoints sont dignes d’anathème.

Maintenant, c’est le tour des adolescents palestiniens qui ont assisté au camp d’été aux États-Unis de goûter ce venin.

En ce qui concerne les ennemis à la «normalisation», ces filles ne sont que des criminelles. Elles ont joué avec des filles israéliennes, ont dansé avec elles, elles ont regardé des films et faisaient les courses ensemble. Et pour augmenter la taille de leur crime – la plus grande gifle face à leur peuple – ces adolescentes palestiniennes ont partagé des chambres à coucher avec les filles israéliennes.

Dans les médias sociaux, ces filles palestiniennes et leurs familles sont condamnées comme des «traîtres» et des «prostituées». Ce ne sont que quelques-unes des insultes contre elles, diffusées en particulier sur d’innombrables comptes Facebook.

Ceux qui mènent une campagne contre ces filles ont déjà pris position : » il s’agit d’un «camp de normalisation !» Les filles israéliennes qui fréquentent le camp d’été sont décrites comme des «colons» afin de ramener davantage la colère palestinienne et faire paraître les filles palestiniennes comme si elles socialisaient avec des «colons juifs extrémistes».

En plus d’attaquer les enfants, de nombreux Palestiniens ont également dirigé leurs indignations vers les parents pour avoir permis à leurs filles de socialiser avec des filles israéliennes. « Malheureusement, l’absence de sensibilisation culturelle et d’appartenance nationale parmi les parents en est la première raison (pour ces rencontres) », a commenté Mu’ath Al-Hims sur Facebook.

Les propos de Mu’ath Al-Hims sur Facebook, critiquent les parents de filles palestiniennes qui ont permis à leurs filles de socialiser avec des filles israéliennes.

La grande part de l’humiliation, cependant, était réservée aux filles elles-mêmes. Les militants palestiniens n’ont épargné aucun mots durs à leur égard.

Commentant les photos des filles israéliennes et palestiniennes au camp, Tayseer Katot a écrit : « C’est honteux et indigne. Ce groupe désemparé [de filles] ne mérite pas d’être appelé palestinien ».

« Assez et malheureux » a été l’évaluation de Majed Al-Hasayneh concernant les photos des filles palestiniennes et israéliennes qui se sont mélangées au camp.

Encore plus descriptif était le message de Mahmoud Abu Al-Bara: « Les prostituées élevées par le Fatah » (la faction palestinienne dirigée par le président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas).

Imad Chiri, un autre utilisateur de Facebook, a déclaré : « C’est une trahison claire et une normalisation sans vergogne ».

La plupart des commentaires publiés par des Palestiniens et d’autres Arabes en réponse au campement palestino-israélien vilipendent les filles palestiniennes et leurs familles. Les annonces les marquent comme des traîtres, des salopes, des gens sales qui n’ont pas honte d’être vus en compagnie de filles israéliennes. Ensuite, il y a le barrage d’abus qui n’est pas adapté à la situation.

Les filles palestiniennes qui sont fustigées dans les médias sociaux sont les dernières victimes d’une culture de la haine dans laquelle les Palestiniens ont été inculqués. Cet environnement est le résultat direct d’une campagne continue d’incitation et d’endoctrinement qui vise à délégitimer Israël et les Juifs.

Seuls une poignée de Palestiniens ont osé venir défendre les adolescentes et leurs familles. Pourquoi ? Deux mots seuls : accord et peur.

De telles campagnes d’abus seront certainement, comme elles le sont sans doute destinées, à empêcher les familles d’envoyer leurs enfants à de telles rencontres avec des Israéliens. Quel parent permettrait à son enfant d’être exposé à une telle attaque de haine ?

De plus, de telles campagnes alerteront certainement tout chef palestinien en recherche d’une véritable paix avec Israël.

Plutôt que «la créativité pour la paix», la ligne palestinienne est plus précisément «la créativité pour la haine».