L’Australie publie un «guide pratique» pour protéger contre les attaques de véhicules. À la suite de nombreuses attaques à la voiture bélier, le nouveau rapport du gouvernement publie un guide et une «trousse à outils» pour traiter les problèmes de terrorisme.

Ce genre d’attaque n’a dérangé personne tant que cela touchait Israël, mais aujourd’hui, le monde s’en inquiète sans avoir entendu les dizaines d’avertissements lancés par l’actuel premier ministre israélien, Netanyaou concernant le terrorisme islamique dans le monde, et en refusant de condamner les attaques en Israël.

Ce dimanche, l’Australie a publié une stratégie pour prévenir les attaques terroristes de véhicules, menées dans des lieux publics bondés après des assauts mortels à Barcelone, Nice et Londres.

Le rapport a été publié après que 86 personnes aient été tuées lors de l’attaque de camion de Nice l’année dernière et a été donné aux opérateurs du lieu une «trousse à outils» pour faire face aux problèmes de terrorisme.

‘Comme nous l’avons vu depuis les événements tragiques à Paris, à Londres, à Berlin et à Barcelone, les terroristes continuent de cibler des endroits bondés’, a déclaré le Premier ministre Malcolm Turnbull dans un communiqué. ‘La stratégie aidera les propriétaires et les opérateurs à accroître la sécurité, la protection et la résilience des lieux bondés en Australie’.

La stratégie offre aux entreprises et aux gouvernements locaux un guide pour évaluer la vulnérabilité de leurs sites aux attaques, y compris de véhicules, et comment les rendre plus sécuritaires.

Les étapes suggérées comprennent des options dissuasives comme les clôtures, les caméras en circuit fermé, et en retardant les approches grâce à des arbres, des statues,etc… pour ralentir les véhicules et former le personnel d’intervention rapide.

Des méthodes similaires ont été mises en œuvre en Israël à la suite d’une série d’attaques de voiture en 2014.

‘Vous pouvez évidemment avoir des bornes, vous pouvez avoir des bancs… vous pouvez avoir des statues œuvres d’art, vous pouvez avoir des points de contrôle, des jardinières…’, a ajouté Turnbull aux journalistes à Sydney. ‘Au stade de la conception, cela peut se faire très discret’.

Le rapport a reconnu que même les meilleurs plans pourraient ne pas arrêter les attaques sur les endroits bondés, mais a assuré que les mesures pourraient réduire la probabilité de telles agressions et leurs conséquences.

‘C’est une bataille constante pour nous. C’est un reflet tragique de notre époque et nous devons prendre ces mesures ‘, a déclaré le ministre des Transports, Darren Chester, à la Australian Broadcasting Corporation plus tôt dimanche. ‘Je pense inévitablement qu’il y aura des restrictions qui peuvent affecter les gens au fur et à mesure de leur vie quotidienne, mais c’est un acte d’équilibre, je suppose’.

Les attaques de Barcelone et de la ville côtière de Cambrils ont laissé 14 morts et des centaines de blessés. A Barcelone, une fourgonnette a accélérée sur l’avenue populaire Las Ramblas, qui était pleine de touristes.

Trois Australiens ont été blessés alors qu’un jeune garçon, un double ressortissant britannique-australien, avait disparu après l’attaque.

L’Australie n’est pas étrangère aux attaques de type véhicule, et six personnes ont été tuées en janvier après qu’une voiture ait écrasé les consommateurs au cœur de la deuxième plus grande ville de Melbourne.

L’attaque, qui n’était pas terroriste, a choqué les Australiens et a eu lieu près du parc Melbourne, où les principales vedettes de tennis jouaient le Grand Chelem d’ouverture de 2017.

Canberra est devenu de plus en plus préoccupé par l’extrémisme local et les responsables disent qu’ils ont empêché 13 attaques terroristes sur leur sol au cours des dernières années.