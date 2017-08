La couverture de Charlie Hebdo déchaîne la controverse sur l’attaque à Barcelone

L’hebdomadaire satirique français « Charlie Hebdo » a été critiquée pour sa couverture sur l’attaque à La Rambla de Barcelone de ceux qui considèrent la présentation d’une association entre les musulmans et les terroristes.

L’une était celle de Stéphane Le Foll, ancien ministre socialiste et ancien porte-parole du gouvernement de l’ancien président François Hollande, qui, interrogé sur cette couverture dans une télévision entrevue et la radio RMC et BFMTV où il a montré son mécontentement .

« Les amalgames sont très dangereux. Dire que c’est l’islam dans son ensemble qui serait une religion ‘de paix’, sous-entendu une religion de mort, c’est extrêmement dangereux », … , a déclaré Le Foll.

Beaucoup plus difficile étaient quelques-unes des réactions qui pourraient être lus sur les réseaux sociaux, où l’engagement de la publication est « islamophobe » ou « raciste ».

Sur la couverture, vous pouvez voir deux personnes sur le sol avec des taches de sang et une camionnette , qui rappelle ce qui est arrivé à La Rambla, avec le message: « l’islam religion de paix … éternelle ».

En outre sur l’attentat terroriste : « Barcelone: ​​le tourisme ou l’Islamisme, pourquoi choisir ».

« Charlie Hebdo » donne souvent lieu à des critiques pour son humour acide, et concernant sa position sur l’islam et le terrorisme.

Le 7 Janvier, 2015, un de leur libellé a fait l’objet d’une attaque djihadiste dans laquelle douze personnes ont été tuées, et a marqué un tournant dans les attaques de l’intégrisme islamique en Europe.