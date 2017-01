La Court-Martial a décidé : le soldat Elor Azria n’est pas acquité

Le tribunal militaire a décidé de condamner le soldat Elor Azria déclarant que son tir a causé la mort du terroriste neutralisé. On ignore encore si il est reconnu coupable d’homicide involontaire ou pas .

Dix mois après la fusillade qui a divisé Israël en deux, certains disent que cet événement a influencé la démission du ministre de la Défense en Israël. Cette nouvelle va t’elle engendré des conséquences à l’actuel gouvernement, l’avenir nous le dira ?

La juge Maya Heller a dit :

– La situation après l’attaque ne mettait pas en danger les soldats ( ce qui signifie que le tir du soldat n’était pas justifié)

– La juge Maya Heller, a expliqué que l’opinion pathologie de la défense ( qui annonce que le terroriste est mort avant le tir de Elor Azria) est irrecevable parce qu’il n’a pas été fait par des experts. « Nous rejetons l’opinion du professeur Shimoni qui n’ est pas un expert en médecine légale et ne peut pas parler concernant la détermination de la mort»

– Le terroriste est mort du tir du soldat.( ce qui accuse le soldat d’assassinat)

– La Court Martial a accusé le soldat d’avoir voulu venger son ami et souhaiter la mort du terroriste avant le tir

– Il a été accusé de changer les versions des faits pendant cette période de jugement

Les juges ont estimé que la version des témoins contredisent les paroles du soldat Azria . Ils ont déclaré que le soldat a présenté des versions différentes avec des attaques personnelles contre ses supérieurs , le commandant de sa compagnie, le commandant de son bataillon et le commandant de la brigade.

Les juges ont estimé qu’il n’y a pas de doute que le terroriste est mort dans la fusillade et ont décidé que seul les éléments de preuve et non les médias ont défini ce verdict. Ajoutant que Elor Azria a agit de façon calculée et pas sous la pression.

Hier, le chef d’état-major, le lieutenant général Gadi Eizenkot, a dit : « ce jeune de 18 ans homme est entré dans l’armée , il est un soldat et un fils pour nous tous et a risqué sa vie pour nous sauver. »

En ce moment, la police se heurte aux manifestants, partisans de Elor Azria en dehors du ministère de la Défense à Tel-Aviv, criant : » Ce sont les juges de ce tribunal qui doivent être jugés! »

Des bagarres ont éclaté entre les journalistes et les manifestants devant le tribunal.

Nous attendons le verdict officiel.

