Course contre la montre pour empêcher les attaques de Daesh dans le Sinaï : trois terroristes ont été tués

Les forces de sécurité égyptiennes agissent depuis hier dans la péninsule du Sinaï car les renseignements savent qu’une tentative d’attaque de l’organisation terroriste de Daesh est de plus en plus proche.

Les terroristes appartenant au djihad mondial veulent attaquer les destinations touristiques et les citoyens locaux, le même jour que la date anniversaire de la révolution égyptienne qui a eu lieu, il y a six ans.

Ces dernières heures, trois terroristes ont été éliminés et dix autres ont été arrêtés pour enquête dans le centre du Sinaï.

Hier soir , le Bureau du contre- terrorisme a émis un avertissement de voyage sévère aux touristes israéliens allant au Sinaï et a appelé les citoyens israéliens résidant dans la région, à revenir au pays le plus tôt possible. En outre, le personnel a fortement recommandé aux Israéliens qui ont l’ intention de visiter la péninsule, de reporter leur voyage à une date ultérieure.

