Au cours du Yom Kippour, 42 bébés sont nés à l’Hôpital HaYeshua !

Il y a eu pas moins de 42 naissances au cours du Yom Kippour à l’hôpital HaYeshua et une seule césarienne a été réalisée et la mère et le nouveau-né paix à Bnei Brak.

Mme Linda Harel, directrice adjointe du Département d’obstétrique et de gynécologie de l’hôpital, a déclaré ce soir: «Même à Yom Kippour, les 13 salles d »accouchement de l’hôpital sont entièrement opérationnelles et avec une équipe améliorée’.