Cour Suprême | Israël peut continuer à expulser les migrants africains mais doit arrêter la détention indéfinie

Israël peut continuer à expulser les migrants clandestins vers des pays tiers, mais ne peut pas continuer sa politique de détention illimitée, a déclaré la Cour suprême.

Les migrants clandestins, principalement du Soudan et de l’Érythrée en Afrique, ne peuvent être détenus qu’en prison ou dans un centre de détention pour plus de 60 jours, a déclaré le tribunal lundi.

Les juges ont déclaré qu’il fallait déterminer les pays pour lesquels les migrants seront expulsés, en général le Rwanda et l’Ouganda, pays où ils seront hors de danger pour ces ressortissants africains. Le Rwanda et l’Ouganda n’accepteront pas les déportés involontaires.

Israël est l’un des seuls pays occidentaux qui expulsent les demandeurs d’asile vers des pays tiers. Des migrants ont été maltraités lorsqu’ils vivaient dans les pays tiers.

Les demandeurs d’asile qui refusent d’être expulsés dans leur pays d’origine ou dans un pays tiers peuvent être emprisonnés jusqu’à deux mois alors que l’État tente de les persuader de changer d’avis, mais après cela, ils doivent être libérés, a déclaré le tribunal. L’État est autorisé à les empêcher de vivre dans certaines villes qui ont déjà de grandes populations de demandeurs d’asile, a déclaré le tribunal.

Les cinq juges ont approuvé la décision.

Le procès a été déposé au nom des deux érythréens qui ont rejoint plusieurs groupes israéliens de défense des droits de l’homme.

Il y a plus de 46 400 Africains en Israël qui se considèrent comme demandeurs d’asile, selon le Times d’Israël, citant le Centre africain de développement des réfugiés.

Israël a construit une clôture le long de sa frontière avec l’Egypte pour empêcher les infiltrations.

Mark Hetfield, président et chef de la direction d’HIAS, l’organisation à but non lucratif juif mondiale qui protège les réfugiés, a qualifié la décision d’une «victoire partielle pour les demandeurs d’asile et leurs défenseurs en Israël». Hetfield a déclaré dans un communiqué qu’il «se félicite de la décision de la Cour de mettre fin à la détention illimitée. Un moyen de presser les demandeurs d’asile à partir dans des pays tiers. Parallèlement, HIAS demeure fermement opposé au système secret de déportation israélien dans des pays sans nom qui ne garantissent pas la protection des personnes qui y sont envoyées « .

«Conformément aux valeurs juives et aux droits de l’homme, les demandeurs d’asile qui vivent en Israël ne doivent jamais être renvoyés de manière hasardeuse. Nous applaudissons les organisations israéliennes de défense des droits de l’homme qui ont déposé l’appel dans cette affaire. HIAS continuera à s’associer à eux en préconisant des politiques qui protègent les droits fondamentaux des demandeurs d’asile en Israël « , a-t-il déclaré.