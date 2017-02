La Cour suprême interdit l’expulsion d’Arabes dans une maison appartenant à des Juifs : « On ne peut les jeter dans la rue »

La Cour suprême n’est pas appréciée par les partisans du retour de la terre Juive à ses ancêtres, les hébreux, et pour cause, cette dernière décision de la justice israélienne très gauchiste a décidé de ne pas expulser une famille arabe qui a squatté une maison appartenant à des Juifs, pour des raisons » humaines » ?

Et pourtant, la semaine dernière, les 41 familles d’Amona n’ont pas eu ce même jugement favorable et ont été jetées comme des étrangers et des voleurs de leur maisons. Une quarantaine d’entre eux avaient été blessés lors de l’expulsion.

Cette même Cour suprême a rejeté la demande d’expulsion d’Arabes qui vivent dans une maison qui appartient à des juifs, dans le quartier de Beit Hanina, à Jérusalem-Est : » leur expulsion causerait un tort immense et irréparable aux résidents « .

Effet contradictoire, car le tribunal de Jérusalem avait pourtant ordonné cette évacuation car la preuve que cette maison est bien la propriété de Juifs avait été apportée, et l’évacuation devait se faire le 12 février mais la famille Arabe a fait appel devant la Cour suprême.

Le juge Yoram Danziger a invalidé la décision du juge Farkash du tribunal de district de Jérusalem, et a déclaré que « cette maison étant le seul lieu de résidence des occupants, les en expulser aurait pour effet de les jeter dans la rue … Personne ne conteste que les propriétaires ont le droit d’exercer leurs droits sur leurs biens mais étant donné que l’expulsion causerait un préjudice irréparable , le tribunal doit se prononcer en faveur des plaignants « .