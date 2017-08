La Cour rabbinique de Netanya révoque la conversion des « Juifs pour Jésus »

La Cour rabbinique de Netanya, Israël, a récemment décidé de révoquer la conversion d’un couple des États-Unis qui ont affirmé avoir reçu une conversion il y a environ 30 ans, a déclaré Srugim ce dimanche.

Le demandeur était une Oléh des États-Unis qui a demandé à la Cour rabbinique de confirmer son statut juif, en disant qu’elle est née de parents qui s’étaient convertis aux États-Unis. Le tribunal de Netanya a rejeté sa demande au motif que le tribunal qui a converti ses parents n’a pas été reconnu par le Rabbinat principal en Israël. Elle a ensuite interjeté appel devant la Haute Cour rabbinique, affirmant que la cour rabbinique américaine était, en fait orthodoxe, ce qui rendrait impossible la révocation de son statut juif.

Le demandeur doit avoir réussi à persuader au moins certains des juges de la Haute Cour, parce que l’affaire a été renvoyée devant le tribunal de Netanya pour réexamen. À ce moment, les juges, les rabbins Shlomo Shapira (chef de la cour), Avraham Meisels et Raphael Ben Shimon, ont examinés plus en profondeur l’affaire et ont découvert des faits choquants.

Les parents du demandeur étaient de l’église baptistes qui se sont convertis au judaïsme en 1984, par un tribunal de Tampa (Floride). Ils se sont ensuite mariés sous la Houppa et ont fait leur Alyah, après quoi le demandeur est né. Le demandeur a présenté un document anglais intitulé «Certificat d’acceptation dans la foi juive», avec trois signatures. Le tribunal de Netanya a examiné le document et a conclu qu’il n’était pas reconnu par le chef rabbin Shlomo Amar, et ne peut donc pas être utilisé pour confirmer le statut juif du demandeur.

Le tribunal de Netanya a confirmé que le rabbin de conversion à Tampa avait reçu son ordination il y a environ 60 ans, mais il n’était pas clair de quelle institution. Le même individu, qui a continué à servir dans un temple de la Réforme pendant les 50 années suivantes, a ordonné un des co-juges dans la conversion, et ils ont ajouté un troisième juge qui n’avait pas de qualifications rabbiniques. Ce tribunal, il s’est avéré, avait été assemblé de manière « ad hoc », juste pour valider cette conversion.

Nous avons recherché en ligne sous l’intitulé ‘Certificat d’acceptation dans la foi juive’, et, celui ci est actuellement occupé par un rabbin du nom de Marc Rubenstein qui exploite un site de conversion en ligne. Nous suggérons qu’il était le responsable de La conversion de Tampa en 1984. Rabbi Rubenstein, qui s’appelle «Rabbi aux étoiles», a suivi sa «formation rabbinique» à l’Académie pour la religion juive à New York.

Le tribunal de Netanya a ensuite découvert que le père du demandeur était impliqué dans l’établissement d’un groupe appelé Netzari (chrétien), qu’il dirige actuellement. Le groupe, Beit Yeshua Tsidkenu Kehillath Netzarim, déclare: «Notre confiance en la vie pour Yeshoua est renforcée en sachant que nous vivons juste à l’aube du Jour du [tetragrammaton] qui va culminer avec le retour de Yeshouah Mashiyach. Yeshoua reviendra comme Mashiyach Ben David mettant tous les ennemis de la justice, de la foi et de la miséricorde sous ses pieds.Yeshoua installera son gouvernement qui apportera la vraie paix et la liberté selon la Torah, mais, en attendant, ses ennemis vont contre lui par de vaines actions », etc… , et ainsi de suite, des pages sans fin du même discours.

Le tribunal de Netanya a communiqué avec le chef du Chabad de Tampa pour les 40 dernières années, le rabbin Yossie Dubrowski, qui a assuré à la cour qu’il n’y avait pas de mikveh kasher dans le sud de la Floride en 1984, ni qu’il était possible de garder un mode de vie selon la loi juive. Les parents du demandeur y vivaient à l’époque. Le tribunal a également examiné un affidavit signé par l’un des juges de conversion et il a pu conclure sans aucun doute que tout ce qui avait été effectué par cette juridiction à Tampa en 1984, était tout sauf une conversion juive.

Le tribunal a également examiné les documents d’Alyah des parents du demandeur et a découvert qu’ils n’ont jamais mentionné leurs conversions, se présentant plutôt comme juifs depuis leur naissance. C’est un problème pour le ministère de l’Intérieur d’Israël. Cela signifie que maintenant, non seulement le nom du demandeur a été ajouté à la liste de la haute cour des individus qui ne sont pas autorisés à épouser des juifs, mais le tribunal a maintenant ordonné que les nouveaux détails de l’affaire soient envoyés au ministère de l’Intérieur, pour prendre des mesures et révoquer cette Loi sur les privilèges basés sur le retour de toutes les personnes impliquées.