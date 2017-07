La Cour de district de Jérusalem révèle suite à une enquête, la torture extrême par le gouvernement Abbas contre les palestiniens travaillant pour Israel

La Cour de district de Jérusalem a publié une décision de près de 2 000 pages selon laquelle l’Autorité palestinienne était responsable de la détention et de la torture de plus de 50 personnes accusées d’avoir collaboré avec Israël depuis les années 90. La décision du juge du district de district Moshe Drori comprenait la justification juridique de la publication du rapport en plus des horribles récits de torture subis par les victimes.

Le tribunal a ordonné l’indemnisation des victimes mais n’a pas encore précisé le montant. Certaines victimes de torture n’ont pas reçu d’indemnisation parce qu’elles n’ont pas été détenues et blessées pour avoir été liées à l’espionnage avec Israël ou ont été kidnappées dans des zones qui ne sont pas officiellement sous contrôle israélien. La plupart des victimes étaient des Arabes, mais il y avait au moins un israélien.

Dans la décision historique, le juge Drori a jugé que les tribunaux israéliens pouvaient prendre des mesures dans les cas où l’Autorité palestinienne a détenu des suspects au motif d’une collaboration suspectée avec Israël, car la détention est pour des raisons de sécurité (du point de vue de l’Autorité palestinienne) et pas dans l’autorité de l’Autorité palestinienne, conformément à l’Accord intérimaire. Par conséquent, ces arrestations sont illégales. Beaucoup de victimes ont été enlevées dans une zone C de Judée Samarie et dans des zones de Jérusalem où l’AP n’est pas autorisée à fonctionner.

Les détails de la torture décrites dans le rapport illustrent la violence extrême et la terreur psychologique. Les détenus ont été privés de sommeil et de nourriture, ont été bâillonnés avec des vêtements imbibés de fèces, ont été amenés à s’asseoir dans des eaux usées et se sont allongés sur des bouteilles brisées, leurs os ont été brisés, et leurs organes génitaux ont été pénétrés d’objets et ont été mutilés. Un certain nombre de prisonniers sont morts de ces méthodes de torture. Une méthode de torture connue sous le nom de « shabah » impliquait des prisonniers suspendus à différents angles et les exposant à une chaleur extrême.

La torture de collaborateurs soupçonnés était particulièrement grave pendant la guerre à Gaza . Amnesty International a signalé que le Hamas avait torturé des prisonniers arabes soupçonnés de collaborer avec Israël. En plus de la torture extrême et prolongée, on estime que 23 Arabes ont été exécutés par le Hamas lors de l’été 2014 à la suite d’attaques aériennes israéliennes qui ont tué 3 commandants du Hamas.