Coups de couteau lors d’une bagarre dans un mariage à Réhovot : 4 blessés, dont un grièvement

Une bagarre a éclaté lors d’un mariage qui a eu lieu dans la salle de fête près du carrefour Bilou. Quatre personnes ont été poignardés, dont un homme de 60 ans, dans un état grave. Tous les blessés ont été évacués vers l’hôpital Kaplan, souffrant de coups de couteau dans le haut du corps.

Des témoins sur les lieux indiquent que la lutte a commencé parmi les invités pendant le mariage et a continué à l’extérieur de la salle. La police a arrêté quatre personnes soupçonnées d’être impliquées dans ces combats, deux résidents de Jérusalem entre 25 et 30 ans, et deux résidents de Réhovot entre 18 et 25 ans.

A 01h15, le MDA de Ayalon a déclaré la présence de quatre blessés, poignardés dans une bagarre près de la salle Régaim. Parmi les 4 blessés, un parent du marié de 60 ans est dans un état grave et non conscient et son état est défini comme instable. En outre, un jeune homme d’environ 24 ans a été légèrement blessé et évacué à l’hôpital, souffrant d’un coup de couteau sur le haut du corps. Deux autres ont été traités pour choc, et ils ont été évacués à l’hôpital Kaplan pour le traitement.

La police a lancé une enquête et ne sait pas encore si les auteurs de ce bain de sang ont des antécédents criminels.

35 % de réductions sur les produits de la Mer Morte pour les hommes