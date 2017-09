Un couple d’Israéliens s’est perdu dans les Pyrénées Espagnoles : l’un d’eux est mort de froid

Une tragédie s’est déroulée hier dans les Pyrénées Espagnoles pour ce couple d’israéliens qui est venu passer ses vacances dans cette région. Le jeune couple a débuté une randonnée en montagne mais après quelques heures, ils se sont aperçus qu’ils étaient perdus.

Face à la nature et les nuit glaciales, ils ont été retrouvés deux jours plus tard par un groupe de voyageurs et le couple a été immédiatement évacué par hélicoptère dans un hôpital de la région.

Malheureusement, le compagnon de 28 ans, n’a pas supporté les basses températures des nuits glaciales dans cette région et son état était déjà gravissime. Les médecins ont tout fait pour lui sauver la vie mais il n’a pas survécu. Sa compagne a résisté au froid, mais elle est choquée par ce drame.

L’ambassade d’Israël en Espagne et le ministère des Affaires étrangères ont commencé à organiser le rapatriement du corps en Israël.

