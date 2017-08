Un couple arabe d’Hébron a caché les armes illégales sur le corps de leur jeune enfant

La police israélienne recherche des armes illégales en Judée-Samarie et en attendant les résidents arabes continuent de trouver de nouvelles façons de cacher leurs armes et munitions illégales.

Ce mardi soir, la police des frontières, avec l’armée et la police régulière, sont entrées dans une maison d’un couple arabe de la trentaine, selon le porte-parole de la police.

Le mari a déclaré qu’ils n’avaient pas d’armes dans leurs maisons, seulement une petite quantité de marijuana, qu’ils ont remis aux policiers.

Les policiers ont remarqué que la femme tenait l’un de leurs jeunes enfants très étrangement pendant toute la visite.

La police a demandé à la femme de mettre l’enfant au sol, mais elle a refusé justifiant qu’il était malade et qu’elle devait le tenir.

La police a insisté, et finalement, la femme a accepté et a retiré un pistolet 9mm FN caché dans sa chemise, sous l’enfant.

La police a poursuivi sa recherche et dans la salle des enfants, ils ont trouvé des munitions et plus de 200 balles Magtech.

Le couple a été arrêté et amené à un interrogatoire où la police essaiera de savoir d’où provenaient les armes à feu et les munitions, et si le couple les avait fait pour se défendre contre les criminels et les trafiquants de drogue, ou pour une attaque terroriste prévue.