Ce couple américain fête leur 65 ème année de mariage en faisant leur Alya !

Rousso, un homme d’affaires et sa femme Nelda ont célébré leur 65e anniversaire de mariage la semaine dernière en faisant leur Alya à Jérusalem des États-Unis. Ils ont passé leur première nuit dans la maison de leur nouvel appartement dans la capitale, ce jeudi dernier.

Le couple, qui a passé la majeure partie de leur vie à Atlanta, en Géorgie, a voyagé pendant leurs dernières semaines pour être avec leurs enfants à Baltimore tandis que Victor s’est occupé des derniers arrangements pour son entreprise – RoussoUSA.com, LLC qui est gérée par sa petite-fille alors qu’il explore la possibilité d’ouvrir une start-up en Israël.

Les deux nonagénaires ont des enfants et petits-enfants des deux côtés de l’océan Atlantique, et quand le temps est venu de prendre la décision, ils ont annoncé à leur famille la grande nouvelle.

Sa femme, une infirmière de l’hôpital jusqu’à sa retraite en 1993 a renoncé à beaucoup de confort pour venir en Israel. » Elle avait une maison parfaite dans une communauté parfaite, mais dans le mauvais pays » a dit son mari.

Nelda Rousso a écrit que, dès le début, elle a avait hâte de venir en Israel mais sa principale préoccupation, dit-elle, était «les nombreux amis qu’elle devra laisser aux Etats-Unis.» Cela dit, elle a décrit avec éloquence sa longue relation profonde avec l’Etat et la Terre.

« Mon attachement à Israël a commencé quand a débuté son indépendance pour faire d’Israël une nation», écrit-elle. «Il n’y avait pas de télévision ou Internet, mais l’excitation était dans l’air.

« Peu de temps après nous nous sommes mariés, je suis devenue un membre actif de Hadassah. Mon mari et moi avons pris en charge le Fonds juif unifié. Pendant cette période, notre amour pour Israël a grandi et encore grandi. Nous nous sommes réjouis avec les bonnes nouvelles et pleuré avec les plus tristes ».

«Je collectionnais les livres et lu tout ce que je pouvais sur Israël.

«Nous avons souvent pensé au jour où nous passerions, » écrit-elle. « Enfin, nous avons réalisé qu’il était temps d’emballer nos affaires, alors que nous sommes en bonne santé et actifs et que nous pourrons vraiment profiter d’être dans notre pays bien-aimé.

« Les Etats-Unis furent merveilleux et pour la plupart accueillant envers les Juifs, » a t-elle ajouté, « mais à la fin du voyage nous sentions que ce n’était pas notre pays. »

