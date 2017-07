Le corps du jeune Israélien de 18 ans, Yonathan Adler qui a été tué en Géorgie a été retrouvé

Yonathan Adler, 18 ans, un résident de Jérusalem, a traversé la rivière en Georgie avec trois amis, mais a glissé et il est tombé dans l’eau et à été emporté à la dérive par le courant. Ses trois amis étaient sains et saufs.

De nombreuses forces et unité de volontaires de ZAKA locaux et des fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères ont fait des recherches dans le lit de la rivière où il a disparu en Géorgie. Le corps de Adler a été trouvé à environ 5 km de l’endroit où il est tombé.

Les amis de Yonathan sont ceux qui ont identifié le corps du jeune israélien. Le Ministère des Affaires étrangères va organiser le retour de son corps dans le pays.