Corée du Nord: « Nous avons lancé le premier missile intercontinental capable d’atteindre n’importe quelle cible dans le monde « 

La Corée du Nord a annoncé ce matin (mardi) qu’un missile avait été lancé hier soir vers les eaux territoriales du Japon dans le cadre d’une expérience. Le missile intercontinental fait partie d’une étape importante dans le programme de missiles nord-coréen.

Si les revendications sont vraies, alors c’est le premier tir Intercontinental et ce type de missiles intercontinentaux pourrait transporter des ogives nucléaires menaçant les Etats-Unis.

L’annonce officielle de la Corée du Nord a affirmé que le type de missile « Hooasong -14 », pouvait voler 2802 km et a atteint son but après un vol de 39 minutes. La télévision nord-coréenne a déclaré que l’expérience a été réalisée sous la supervision de Kim Jong un, et a affirmé que le missile était capable de frapper « partout dans le monde ».

Peu de temps après le lancement nord-coréen, les responsables de la sécurité en Corée du Sud ont examiné la possibilité d’un tir de missiles de la Corée du Nord inter terrestre (ICBM). Pyongyang a depuis des années développé des missiles intercontinentaux capables de transporter des ogives nucléaires et frapper les Etats-Unis.

Depuis le début de l’année dernière, Pyongyang a donné l’ordre d’effectuer des lancements de missiles à une fréquence sans précédent et d’autres activités qui s’y rattachent. Les analystes estiment que la Corée du Nord est loin d’un développement lié à des armes nucléaires opérationnelles, mais qu’elle essaie de développer des missiles à moyenne portée capables de frapper des bases américaines dans le Pacifique.

