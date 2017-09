La Corée du Nord avait menacé de faire disparaître Israël en 2016 : Aujourd’hui Israel condamne le test nucléaire de ce pays…

Israël a condamné le test nucléaire mené par la Corée du Nord qui l’appelle comme une continuation du «modèle d’activité défiant» du pays.

La Corée du Nord a effectué le test souterrain dimanche, affirmant plus tard qu’ils avaient déclenché une bombe à hydrogène. L’explosion a été ressentie en Corée du Sud et en Chine, ce qui en fait la bombe la plus puissante que la Corée du Nord a jamais déclenchée.

« La Corée du Nord doit se conformer à toutes les résolutions du Conseil de sécurité sur cette question et s’abstenir de tester et développer les armes de destruction massive et leurs systèmes de livraison », a déclaré le ministère israélien des Affaires étrangères dans un communiqué publié lundi. « Seule une réponse internationale déterminée empêchera les autres États de se comporter de la même manière », a déclaré également le communiqué.

À la suite des nouvelles du test nucléaire, l’administration Trump a prévenu que même la menace d’utiliser une telle arme contre les États-Unis et ses alliés « recevra une réponse militaire massive », a rapporté le New York Times.

Le président Donald Trump, dans une série de tweets, a également déclaré que les «mots et actions de la Corée du Nord continuent d’être très hostiles et dangereux pour les États-Unis» et que «la Corée du Nord est une nation maléfique qui est devenue une grande menace et embarras pour la Chine qui essaie d’aider mais avec peu de succès. «

Trump a également tweeté que les États-Unis envisagent d’arrêter tous les échanges avec n’importe quel pays faisant affaire avec la Corée du Nord.

Pour rappel, la Corée du Nord a menacé en 2016 « d’effacer Israël de la surface de la Terre » si elle intervenait encore sur les bombardements en Syrie ou interceptait un survol en territoire Syrien.

“Israël doit freiner sa mauvaise habitude d’attaquer les autres quand il est mis au coin et doit répondre aux demandes internationales de parvenir à la paix et la dénucléarisation du Moyen-Orient” a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères coréennes.

Pour Roch Hachana et les fêtes de Tichri, n'oubliez pas de commander sur Israel Chrono, le site discount de la communauté !