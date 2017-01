Conversation téléphonique entre Netanyahu et Poutine lors de la huitième nuit de Hanouka

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a parlé par téléphone avec le président russe Vladimir Poutine, ce samedi soir, (31 décembre), la dernière nuit de Hanouka.

Les deux dirigeants ont discuté des développements dans la région, selon un communiqué du bureau du Premier ministre.

Leur conversation comprenait un « accent sur la Syrie et a poursuivi la coordination de la sécurité dans ce domaine, qui a déjà fait ses preuves dans la prévention des malentendus», a déclaré le communiqué.

Selon un communiqué de Moscou, l’appel a été lancé par Jérusalem et la conversation a inclus une discussion sur le «processus de paix israélo-palestinien. »

Ce fut la deuxième conversation entre les deux hommes en une semaine. Le premier ministre a parlé avec Poutine dimanche dernier pour exprimer ses condoléances sur le crash d’un avion militaire qui a entraîné la mort de l’ensemble de 60 membres de l’orchestre Red Army Choir, ainsi que 32 autres, lors de son chemin vers le Moyen-Orient.

Le premier ministre d’Israël a été parmi les leaders mondiaux qui ont reçu les voeux de Nouvel An du président de la Russie cette semaine. M. Poutine « a exprimé sa confiance dans la poursuite réussie en 2017 et dans les efforts conjoints pour renforcer l’ensemble des relations russo-israéliennes et une coopération constructive pour résoudre les problèmes régionaux et internationaux dans l’intérêt des peuples amis des deux pays, et pour assurer la paix , la sécurité et la stabilité au Moyen-Orient « .

