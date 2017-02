Contre les mensonges de l’UNESCO : Israël place une copie de la Ménorah au siège de l’organisation à Paris

C’est la réponse d’Israël aux décisions de l’Organisation des Nations Unies pour l’ éducation, la science et la culture des Nations Unies ( UNESCO ) qui a renié la relation historique entre le peuple d’Israël à Jérusalem et ses lieux saints : le ministère des Affaires étrangères a décidé de placer une exposition permanente du candélabre à 7 branches au siège de l’ UNESCO (copie) lors du vol de la Ménorah par Rome.

Cette magnifique exposition sera placée au siège de l’ UNESCO à Paris dans le cadre de la lutte contre les mensonges de cette organisation qui insiste pour affirmer que les Juifs en Israël n’ont pas leur place à Jérusalem en se basant sur le récit complètement faux des Palestiniens.

Cette initiative vient du Premier ministre Benjamin Netanyahu qui a décidé d’agir efficacement contre le fait d’effacer le lien historique du peuple juif à Jérusalem et en particulier le Mont du Temple et le mur occidental (Kottel).

L’ambassadeur d’Israël auprès de l’ UNESCO, Carmel Shama est parvenu à un accord avec la Directrice général de l’ UNESCO, Irina Bokova, pour tenir une cérémonie officielle en présence des ambassadeurs du monde entier.

Le ministère des Affaires étrangères en Israël a récemment approuvé, l’exemption d’une procédure d’appel d’offres, avec l’Autorité des antiquités en Israël pour effectuer une copie du monument d’un montant de 45 000 shékalim qui sera transportée à Paris.

Au départ, il a été décidé de faire une réplique qui ne contient que le candélabre à sept branches, mais Carmel Shama croyait qu’ajouter les esclaves qui portaient la Ménorah serait plus explicite pour raconter l’histoire de l’exil.

Le monument sera placé au siège de l’UNESCO avec des notes explicatives en anglais, en français, en hébreu et en arabe.

L’ambassadeur Shama Hacohen a dit hier soir : « La mise en place de la Ménorah de l’Arc de Titus, qui montre des juifs après la destruction des deux Temples et la Ménorah volée révèle la vérité historique du peuple Juif gravée dans la pierre, 600 ans avant l’avènement de l’Islam dans le monde ».

Il a ajouté : « Ceci est une autre étape dans l’explication de notre vérité, où les Juifs ont été expulsés du Mont du Temple par la force et la destruction et où aujourd’hui se trouve les Palestiniens et les états arabes, qui n’ont jamais été là et sont aujourd’hui, sur le lieu le plus sacré pour nous ».

Bonjour, nous recherchons des correcteurs bénévoles dans la relecture de nos articles : sud.israel@yahoo.fr

Merci !