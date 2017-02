Contrairement aux rumeurs, les Israéliens nés dans des pays interdits d’entrer aux USA sont autorisés avec un passeport valide

Les citoyens israéliens nés dans l’un des sept pays qui font partis du décret du président, Donald Trump, peuvent entrer aux USA à condition qu’ils aient un passeport valide du pays d’origine.

L’ambassade américaine à Tel Aviv a confirmé ces termes après la controverse de l’ordre en Israël qui affecte la communauté « Mizrahi » (Juifs des pays arabes et d’Iran), y compris des dizaines de milliers de Juifs qui ont émigré du Yémen à partir des années cinquante.

« Si vous avez actuellement un visa américain dans votre passeport israélien et vous êtes né en Irak, l’Iran, la Libye, la Somalie, le Soudan, la Syrie ou au Yémen et vous avez un passeport valide de l’un de ces pays, votre visa ne sera pas annulé et toujours valide, « selon l’ambassade .

De plus, le visa suivra le processus habituel « si les citoyens israéliens ne disposent pas d’un passeport valide de ces pays , ils seront déclaré ressortissants et interdit aux USA . »

L’ambassade des États-Unis précise que l’autorisation finale pour entrer aux États-Unis sera toujours déterminé sur le site d’accès.