La construction du bunker pour le Premier Ministre va débuter : 1 milliard de shekels

Lors de l’année 2009, le gouvernement israélien a approuvé le projet Almog, le regroupement de plusieurs logements privés dans le même bâtiment, avec le bureau du premier ministre.

Mais son coût avait suscité des critiques et le projet avait été annulé. Mais ce mardi, ce plan a finalement été approuvé et la construction du bunker va commencer.

Le bunker sera construit dans le « quartier gouvernemental » ou la Kiryat Hamemshala dans le quartier de Givat Ram, proche de la Cour suprême et de la Knesset mais aussi des Campus universitaires hébraïques.

Le bâtiment se composera de cinq et huit étages, et une salle pour les cérémonies officielles avec le point fort : un immense « bunker » souterrain pour le Premier ministre et des représentants de l’établissement civil lors d’urgence nationale. Le coût du projet est estimé à 1 milliard de shékalim (262,3 millions de dollars).

