Le conseiller stratégique israélien Tal Zilberstein au milieu d’une tempête politique avant les élections autrichiennes.

Un hebdomadaire autrichien a rapporté que Tal Zilberstein a été embauché par le Parti social-démocrate et a mené une campagne négative contre le candidat Sebastian Kurtz, et aurait créé de fausses pages Facebook qui ont attaqué Kurtz et l’ont accusé de xénophobie et d’antisémitisme.

Le conseiller stratégique israélien Tal Zilberstein, est aussi au milieu d’une affaire du blanchiment d’argent du milliardaire Benny Steinmetz, est au centre de cette tempête politique avant les élections autrichiennes. Il a été libéré en août lorsqu’il a été soupçonné d’être impliqué dans l’affaire Benny Steinmetz, il y a environ deux semaines.

Selon un hebdomadaire autrichien, Zilberstein a été embauché par le parti Hess et selon le rapport, Zilberstein a reçu 400 000 euros, et a mis en place une équipe pour publier deux pages Facebook qui ont attaqué Kurtz, qui a été congédié en août après avoir participé à l’affaire Benny Steinmetz.

Les pages ont été appelées : ‘L’Ange de Nahariya’ et ‘La vérité sur Sébastien Kurz’ avec 16 mille membres. La page contient des images et des vidéos édictées accusant Kurtz d’ouvrir la voie à une vague d’immigrants de pays islamiques et appartenant à un «réseau politique douteux» dirigé par le sorcier hongrois et juif George Soros.

La deuxième page prétendait être une page de soutien du candidat principal, mais il a téléchargé du contenu destiné à ternir son nom. Silberstein a été conseiller auprès des dirigeants israéliens et internationaux, dont le Premier ministre Ehud Barak et Ehud Olmert. Au cours des élections de 2009, Silberstein a commencé à servir de conseiller à Benjamin Netanyahu et a continué à servir de conseiller à Netanyahou, qui a été nommé Premier ministre.

En outre, il a fondé la CEO de GCS Media Consulting. Il a été enquêté dans le cadre de l’affaire Steinmetz, qui enquête sur des soupçons de 9 millions d’euros d’infractions impliquant des pots de vin aux fonctionnaires, le blanchiment d’argent, l’absence de déclaration aux autorités fiscales et la contrefaçon. Les suspects qui ont travaillé ensemble systématiquement pour produire et présenter des contrats fictifs et des transactions, y compris l’immobilier dans un pays étranger, pour les transferts d’argent.

Ils sont soupçonnés d’infractions de blanchiment d’argent, de falsification de document, d’utilisation de document falsifié, de faux enregistrement de documents d’entreprise, et d’une violation de la confiance dans la société, d’une interruption des procédures judiciaires et d’une corruption.