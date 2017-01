Connecticut : Une voiture 4X4 s’est écrasée dans une synagogue !

Tout a commencé entre les rues Fitch et Blake. Le propriétaire d’une voiture 4X4 a été approché par deux hommes, qui plus tard ont été identifiés comme Tommy Clayton Brown, 23 ans, de New Haven, et Andrew Bolden-Velez, 20 ans, de West Haven, et l’un d’entre eux a agi comme si il avait une arme à feu, menaçant le conducteur.

Le propriétaire a remis son portefeuille et un téléphone cellulaire, et les carjackers sont monter dans sa voiture et se sont enfuit avec sa Toyota Highlander, selon la police. Le propriétaire n’a pas été blessé.

Environ une heure plus tard, la police a repéré la voiture 4X4 volée dans la région de Whalley et Winthrop . La police a déclaré qu’ils ont suivi la voiture jusqu’à essayer d’arrêter le conducteur. La police a déclaré qu’ils ont trouvé plus tard, le 4X4 volé écrasé dans la synagogue située à 85 rue Harrison . Les deux hommes sont morts dans l’accident, selon la police.

La synagogue était vide au moment de l’accident et les membres ont dit qu’ils ont fait les prières du matin dans une aile différente du bâtiment. L’ancien président et membre Jay Sokolow a dit qu’ils sont attristés de penser que deux jeunes hommes ont perdu la vie sur leur pelouse, mais sont soulagés que cela n’a pas été une situation ciblée et volontaire.

«Il n’y a aucun moyen d’être complètement protégé contre les gens qui ont de mauvaises intentions, donc chaque fois que quelque chose se passe dans le quartier, nous sommes inquiets et pensons de suite à une attaque », a déclaré Sokolow.

Copyright Alyaexpress-News.com - Toute reproduction est interdite.

Promotion de plus de 40 % sur les produits cosmétiques de la Mer Morte sur IsraelChrono.com Cliquez ICI pour commander