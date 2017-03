Congrès américain: « Trump est un homme de parole et déplacera l’ambassade à Jérusalem »

Parlant de Jérusalem, le membre du Congrès américain, Ron Desantis croit que Trump déplacera l’ambassade américaine à Tel-Aviv à Jérusalem, exprimant l’excitation après avoir examiné plusieurs nouveaux emplacements possibles.

« Le président Donald Trump va remplir son projet de déplacer l’ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem » , selon le Congrès américain de la Floride et son porte parole, Ron DeSantis, qui est arrivé en Israël ce weekend avec une délégation du Congrès pour étudier plusieurs nouveaux sites potentiels pour l’ambassade des États Unis .

« Connaissant le président comme un homme de parole, je ne pense pas qu’il va signer la renonciation » a déclaré DeSantis lors d’ une conférence de Jérusalem à l’Hôtel king David.

La renonciation référencée par le membre du Congrès se réfère à l’autorité conférée au président américain, dans la Loi sur l’ambassade de Jérusalem de 1995, de signer une renonciation de six mois qui retarderait le déplacement de l’ambassade américaine à Jérusalem indéfiniment.

« (Trump) est dans une position où il devra suivre ses promesses de campagne ou si il va effectivement signer cette renonciation, » at-il poursuivi, se référant à la date d’expiration de la dérogation vers la fin du mois de mai.

Cependant, DeSantis croit que Trump laissera la renonciation expiré, obligeant légalement le déménagement de l’ambassade américaine à Jérusalem.

« Je pense que (la décision de déplacer l’ambassade ) va se confirmer et je voulais venir ici pour regarder quelques-uns des sites que les gens ont discuté », a déclaré DeSantis.

Parmi les nombreux sites de relocalisation de l’ambassade américaine examinée par DeSantis, la plus réaliste est la section du consulat américain au sud-est de Jérusalem .

« Mon sentiment est que probablement la section (US) du Consulat est le bâtiment le plus apte pour faire une ambassade, » at-il suggéré.

Pas inquiet de la réaction défavorable des arabes

Le Congrès a également écarté les craintes véhiculées par l’ ancien secrétaire d’Etat américain John Kerry en ce qui concerne le risque de troubles régionaux en réponse à une décision prise par les États – Unis de déplacer son ambassade à Tel – Aviv à Jérusalem.

« Mon sentiment est que lorsque vous regardez certaines des questions qui lient notre pays avec quelques-uns des Etats arabes du Golfe qui ne sont pas philosophiquement d’accord avec cela, leur principale préoccupation n’est pas Jérusalem en ce moment, » at-il soutenu. «Mais l’influence de l’Iran et quelques-unes des autres menaces de sécurité auxquelles ils sont confrontés « .

« Et quand vous faites affaire avec le monde arabe, je pense qu’il est important de montrer de la détermination » at-il ajouté. « Je pense que certains de ces autres pays du Golfe et les pays arabes se pencheront sur cette question et ils vont voir un leader fort et décisif. »

Au lieu d’exprimer l’inquiétude et le souci, certains prédisent des ramifications négatives de déplacer l’ambassade des États-Unis, DeSantis a transmis un sentiment d’enthousiasme et d’empressement.

« Tout cela se produira lors des 50 ans après la libération de Jérusalem , un moment émouvant pour un grand nombre de personnes aux États-Unis mais aussi pour beaucoup d’Israéliens » dit-il.