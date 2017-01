Le conférencier et Rav Zamir Cohen: « La condamnation de Elor Azria va entraîner l’effusion de sang et un grand risque pour les soldats « 

Un des plus grands conférenciers et scientifiques connus en Israel, le Rav Zamir Cohen, a condamné fortement le verdict d’homicide contre le soldat Elor Azria pour avoir tué un terroriste à terre.

Rav Zamir Cohen, a commenté la semaine dernière la condamnation du soldat au tribunal militaire et a dit qu’il y a un grand risque pour nos soldats israéliens.

« Certes, cette décision entraîne un grand risque pour les soldats israéliens, et elle est une grosse erreur…ce soldat reconnu coupable d’homicide involontaire va de ce fait intimider tous les soldats de tirer et il sera à craindre que lors de toutes les interventions lors d’attaques terroristes, les soldats soient accusés d’homicide involontaire ».

Rav Zamir Cohen prévient que «cela pourrait faire couler le sang. Qui sait aujourd’hui combien ont été tués seulement à cause de leur peur … de ne pas tirer avant et se font tuer à la fin. »

Rav Zamir Cohen a dit qu’il fallait adresser le pardon à Elor Azria et a déclaré «au plus , il faudra le gronder, mais ne pas l’accuser d’homicide involontaire ou coupable. ».

« Un soldat doit savoir:…. que celui qui s’approche de lui et veut le tuer doit agir et le tuer sans s’inquiéter (par d’autres) même si il est à craindre que l’on soit blâmé car au contraire, il faut que celui qui veut tuer un civil ou un soldat sache qu’il ne s’en sortira pas et sera tué sans hésitation », a ajouté le rav Zamir Cohen.

