Conférence de Paris aujourd’hui : rejet d’Israël et encouragements des Palestiniens

Le Gouvernement israélien et l’Autorité palestinienne sont radicalement opposés concernant la conférence de paix tenue aujourd’hui à Paris. Alors que le premier cherche à empêcher toute solution imposée de l’extérieur d’Israel, les palestiniens attendent cette intervention internationale concrète en faveur d’un Etat palestinien évitant les négociations et les engagements bilatéraux directs qui en découlent.

La Conférence, dans laquelle sont attendus des représentants de 70 pays, a suscité des craintes en Israël depuis que la communauté internationale à décidé de nouveau d’unir leurs forces pour condamner les implantations et définir les paramètres d’un Etat palestinien en dehors de la table des négociations.

« Une chose que nous savons pour sûr: ce n’est pas la façon d’obtenir un accord de paix », a déclaré le vice-ministre des Affaires étrangères, Tzipi Hotovely, qui crée «une illusion très nuisible du côté palestinien qui peut obtenir ce qu’ils veulent sans parler à Israël ».

Et rappelez-vous que le Premier ministre Benjamin Netanyahu a invité «pour des négociations directes» le président palestinien Mahmoud Abbas, des dizaines de fois.

« Le canal bilatéral a échoué. Les Etats-Unis ont essayé aussi le Quartet. Mais il y a un occupant qui ne veut pas parler, mais veut juste dicter. Nous devons impliquer davantage des pays », affirme Majdi Khaldi, conseiller diplomatique de Abbas.

L’Organisation pour la Libération de la Palestine (OLP) voit la conférence comme «une opportunité» et invite la communauté internationale à engager des sanctions contre Israël.

Les Palestiniens pensent que Paris devrait être une « extension » de la résolution 2334 du Conseil de sécurité de l’ONU, qui en Décembre a condamné les implantations israéliennes en Judée-Samarie et les quartiers juifs de Jérusalem-Est.

« Nous aimerions voir un engagement à respecter les résolutions, un mécanisme et un calendrier pour mettre fin à l’occupation (…) non seulement en termes de discussions, mais en actions », at-il dit.

Ni les Israéliens ni les Palestiniens ne participeront à la conférence, tenue même après qu’Abbas va tenir une réunion avec son homologue français, François Hollande, pour informer des discussions.

Khaldi a fait valoir qu’en cas d’échec de la conférence, qui a appelé à établir un calendrier pour « six, neuf ou douze mois » pour les parties à conclure un accord, « l’année prochaine pourrait être le solution d’un seul Etat » étant donné les aspirations coloniales et annexionnistes des politiciens influents dans le gouvernement Netanyahu, dont le ministre Naftali Bennett. »

Pour Israël, l’internationalisation du conflit est inacceptable par la participation des pays arabes et la partialité des organisations comme l’ONU ou l’UE.

«C’est une conférence manipulée par les Palestiniens avec les auspices françaises pour adopter des positions anti-israéliennes, » a déclaré publiquement Netanyahu, qui a dit que la «paix est loin» et a déclaré que son gouvernement ne se sent pas liés par les décisions ou résolutions de cette conférence.

Dans une tentative de construire des ponts entre les deux, le chef de la diplomatie de gala, Jean-Marc Ayrault, a publié un article intitulé «Pourquoi avoir appelé à la Conférence de paix de Paris? » dans le journal Haaretz.

Il fait appel à deux raisons principales : les nombreuses crises dans la région, qui « ont créé de nouvelles menaces à la stabilité de la région», car plus de retard dans les négociations, « intensifie la frustration et la haine entre les parties».

« A croire que la stabilité au Moyen-Orient peut atteindre son plus ancien conflit non résolu est une illusion (…) Si nous ne cherchons pas à résoudre la fin du radicalisme et la violence », écrit-il.

Mais il dit, dans un clin d’œil à Israël, à Paris « nous n’allons pas essayer d’imposer une solution » parce que la communauté internationale est convaincue que «seuls les Israéliens et les Palestiniens peuvent choisir leur destin commun».

En conclusion, Ayrault voit l ‘«absence de négociations depuis six ans, » une situation de«statu quo» qui continue d’être une «illusion» parce que «dans la pratique les palestiniens voient que leur état futur s’amoindrie à causes des implantations croissantes et sans précédent, amplifiant encore l’occupation « .

