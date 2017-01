La Conférence de paix de Paris a décidé d’adopter la Résolution 2334 et la solution à deux états

La conférence internationale, qui a eu lieu sans les représentants d’Israël et l’Autorité palestinienne, a appelé les deux pays à adopter une solution basée sur les frontières de 1967. En outre, la conférence a approuvé la résolution du Conseil de sécurité condamnant les implantations israéliennes en Judée Samarie, dans le Golan et Jérusalem-Est.

A la fin de la Conférence de paix de Paris qui a eu lieu aujourd’hui (dimanche) , une déclaration sommaire a été publiée, appelant les deux parties à adopter la solution à deux Etats sur la base des frontières de 67 et sur la base des décisions du Conseil de sécurité de l’ ONU, y compris la résolution 2334, qui a condamné la construction en Judée Samarie et Jérusalem – Est. En outre, ils ont décidé de fixer une seconde conférence d’ ici la fin de 2017 afin de déterminer une autre réunion sur le sujet.

La version sommaire de la conférence de Paris a été modérée par rapport au projet initial publié en français en raison de la pression américaine.

La conférence internationale confirme les conclusions du 3 Juillet 2016 , un appel à toutes les parties à négocier une solution à deux Etats. La conférence a souligné l’engagement envers les deux pays qui doivent prendre des mesures claires pour mettre fin à la violence et la cessation des constructions pour obtenir des négociations significatives.

Il a été également noté en conclusion que les membres de la conférence ont souligné la volonté des parties à la solution de deux Etats et l’aspiration de l’Etat palestinien sur la base de l’occupation qui a commencé en 1967 et fondé sur les résolutions du Conseil de sécurité 242 et 338 et toutes les autres résolutions pertinentes.

Ils mettent l’accent sur l’importance de la proposition de la Ligue arabe de 2002 et se félicitent de la mobilisation internationale, y compris le Conseil de sécurité et la résolution du 23 Novembre.

Les faits saillants est que les participants à la conférence ont également souligné le potentiel pour la stabilité, la sécurité et la prospérité pour les deux parties pouvant atteindre ainsi un accord de paix.

Ce thème comprend une coopération accrue avec l’Union européenne et a continué le soutien européen à l’Autorité palestinienne afin de mettre en place des infrastructures, le soutien aux Palestiniens pour mieux gouverner par le renforcement des institutions de l’Etat, et soutenir le dialogue et renforcer le rôle de la société palestinienne et israélienne dans la résolution du conflit.

Liées à l’avenir, un porte-parole de l’accord va appeler les deux parties pour déclarer publiquement leur soutien à une solution à deux Etats, appelant chaque côté séparément pour montrer par des actions et les politiques d’engagement réel dans les deux pays et ne pas prendre des mesures unilatérales qui créent des précédents pour les négociations, y compris les questions relatives à Jérusalem, la sécurité des frontières et les réfugiés.

Il dit aussi que la France fera un rapport aux parties sur le soutien de la communauté internationale et la contribution concrète des deux pays qui sont inclus dans cette déclaration.

Le ministre des Affaires étrangères de la France, Jean-Marc Ayrault, a déclaré: «Nous voulions rassembler pour exprimer notre bonne volonté d’aider le processus car cette conférence représente la voix du monde et il ne faut pas l’ignorer. Nous voulons encourager les parties à coopérer par des mesures pratiques …le gouvernement israélien a lui-même parlé de la zone d’intervention de Daesh. Il ne faut pas laissez de place pour Daesh et les terroristes d’interférer dans le conflit « .

Il a ajouté que «la France est très lié à la sécurité d’Israël. Il n’y aura pas de paix régionale et durable sans un accord de paix. Nous offrons une solution basée sur l’initiative des pays arabes au processus de paix. Netanyahu a dit qu’il était prêt à venir à tout moment afin d’entamer des négociations directes avec Abbas, qui a apparemment changé d’avis . Je suis prêt à aller vite pour rendre compte des résultats de la conférence et pour amener les Israéliens et les Palestiniens à la paix, suite à la conférence. »

