Conférence de l’IPU | « Israël est un état terroriste raciste »? Ecoutez la réponse cinglante de la plus jeune député du Likoud : Sharren Haskel

La député israélienne Sharren Haskel est membre de la Knesset pour le Likoud . Elle est la plus jeune membre du Likoud et la deuxième plus jeune membre de la 20ème Knesset. Elle parle couramment le français, l’anglais et l’hébreu.

Elle répond fermement au représentant palestinien de la conférence de l’IPU dont les gens ont accusé « Israel d’un état terroriste avec des lois racistes ».

Lors d’une conférence de l’Union interparlementaire (IPU) qui s’est tenue cette année à Saint-Pétersbourg, une dispute a commencé et le discours de la jeune députée fut saisissant de réalisme et vérité.

« Vous dites que la loi en Israël est raciste et pourtant la loi de l’Autorité palestinienne stipule que quiconque vend des terres à un Juif est condamné à mort, n’est-ce pas une loi raciste?

Elle a expliqué qu’ « Israël est le seul pays au Moyen-Orient qui est une démocratie, ce qui donne des droits égaux à tous les citoyens, peu importe qu’ils soient musulmans, chrétiens, druzes, bédouins, juifs ou d’une autre minorité. »

« En ce sens », la membre de la Knesset a continué à clarifier la question. « Jetez un coup d’ oeil au vrai problème. Lorsque vous cesserez l’ incitation au terrorisme, la violence et la haine contre Israël, alors nous pourrons coexister ensemble. Nous vivons en Israël où coexiste de nombreuses cultures et religions. Et pourtant vous continuez encore à inciter votre jeune génération à la haine et à la terreur « , a-t-elle ajouté.

« Qu’est -il arrivé à l’autonomie de la bande de Gaza? Dans quoi ont-ils choisi d’investir avec l’argent pour la reconstruction ? Au lieu d’investir dans les infrastructures, l’ eau, l’ électricité, le système d’éducation, ils ont choisi d’investir dans le terrorisme des tunnels, des missiles? Est – ce pour vous de la coexistence ou plus de la guerre, de la haine et de la violence? »

« Quand êtes-vous prêts à négocier pour vivre avec la condition d’une véritable coexistence sans violence et sans haine », a-t-elle déclaré, « nous pourrons voir un avenir meilleur pour les deux parties », a-t-elle conclu.

L’UIP est l’une des plus anciennes organisations internationales ayant le statut d’observateur de l’ONU. L’Association sert de forum pour les réunions et le dialogue entre les membres des parlements afin de promouvoir les objectifs de paix et de coopération entre les peuples et de promouvoir la démocratie représentative.

Parmi ses réunions figurent les questions politiques et internationales à l’ordre du jour dans six domaines clés: la paix et la sécurité, le développement durable, l’éducation, la science et la culture, les femmes en politique, les droits de l’homme, le droit humanitaire et la démocratie représentative.

VIDEO :