Le conducteur de l’ambulance palestinienne qui a bloqué la voiture d’un Juif pour se faire lapider arrêté par Tsahal

Tsahal et le Shin Bet ont arrêté plusieurs palestiniens cette nuit (vendredi), dont deux Palestiniens soupçonnés d’ être impliqués dans une tentative de lynchage hier à Hawara.

L’armée a dit qu’il est le chauffeur d’ambulance qui s’est servi de son véhicule pour bloquer le véhicule israélien pendant que les autres palestiniens l’ont lapidé, obligeant le conducteur Juif de se défendre en tirant avec son arme.

Un autre palestinien qui a pris part en jetant des pierres sur des civils et des véhicules pendant les perturbations a été arrêté.

Tsahal a également saisi l’ambulance qui a été utilisée pour bloquer la route, et le bus qui a été utilisé pour transporter les émeutiers. Tous les suspects ont été pris pour un interrogatoire.

Tsahal enquête encore les circonstances de l’événement fatal à Hawara , aprés que ce résident d’Itamar a tiré sur un Palestinien lors d’ une manifestation violente en Judée Samarie. « Je suis revenu du centre commercial Rami Levi, » a dit l’homme. «Puis une manifestation violente a commencé et Dieu merci, heureusement que j’ai réussi à m’enfuir. J’ai vu la mort dans les yeux, car j’ai échappé au lynchage. « Sa femme a clairement indiqué qu’il y avait une tentative de meurtre.« Certains des enfants savent ce qui est arrivé et certains d’entre eux ne parlent pas. Nous remercions Dieu pour ce miracle que nous avons eu aujourd’hui » .

Pour rappel, hier, des centaines de jeunes Palestiniens ont manifesté dans la région de Hawara et ont jeté des pierres sur des véhicules israéliens. Un citoyen de l’une des voitures a été bombardé avec des roches et a ouvert le feu sur les émeutiers.

Suite au tir, un des jeunes Palestiniens a été tué aujourd’hui (jeudi) et un autre a été blessé par l’israélien, au sud de Shehem.

L’incident est survenu lors d’une manifestation de quelque 200 Palestiniens qui ont jeté des pierres au passage des véhicules israéliens dans la région. Les forces de Tsahal appelés à la scène ont utilisé du matériel de lutte anti-émeute contre les émeutiers.

La documentation de l’événement montre une voiture israélienne au milieu de la route quand une ambulance palestinienne bloque son chemin, et des barrages de pierres et de briques jetées vers eux.

La vidéo suivante montre les terroristes entourant la voiture juive à Huwara:

CCTV: Terrorists surrounding a Jewish car in Huwara &attacking him with stones and rocks. 1 terrorist shot and eliminated by Israeli driver. pic.twitter.com/si93LGwIOR — Behind The News (@Behind__News) 18 mai 2017

Le conducteur a dit qu’il se sentait en réel danger pour sa vie et après que des manifestants se soient approchés et aient frappé la voiture, il a été forcé de retirer son arme et a tiré pour les tenir à l’écart.

Il a été interrogé par les forces de sécurité et les forces de Tsahal ont été appelées sur les lieux pour enlever les émeutiers et récupérer le véhicule qui a été attaqué.

La vidéo suivante montre le journaliste de l’AP blessé :

Second rock-throwing Muslim Arab terrorist identified as an AP photographer, who suffered moderate wounds after being shot in the arm. pic.twitter.com/KiAKAXsHvT — Behind The News (@Behind__News) 18 mai 2017

Selon l’agence de nouvelles palestinienne Maan, le jeune homme a été tué.Un autre Palestinien a été blessé et un des journalistes a dit aux médias palestiniens qu’un véhicule israélien a percuté un ambulance palestinienne arrivée sur les lieux et a affirmé, qu’après quelques instants l’habitant de Judée Samarie est sorti et a ouvert le feu.

