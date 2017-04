Condamnation par le rav Touitou apres que le « Machiah » se révèle sur Roula Magazine

Le 6 avril, la rédactrice en Chef de « Roula Magazine », Lea Tov annonçait un prochain SCOOP :

Mais quand le nouveau « Roula Magazine » est arrivé, la revue a choqué de nombreux lecteurs, depuis que la rédactrice en Chef , Lea Tov a annoncé que son père était le « Machiah ».

Sur Alyaexpress-News, nous avons été fortement étonné suite à ce sujet controversé et Lea Tov nous a confié que son père qui n’a jamais été pratiquant sans aucune façon, dans le passé, est devenu depuis une vingtaine d’année, un cabaliste et spécialiste des guématriotes (le lien entre les lettres et les chiffres en hébreu), pouvant révéler des secrets cachés.

De plus, une vidéo sur les réseaux sociaux, montre Mr Bitton annonçant qu’il a été choisi par Dieu pour être le « Machiah ».

Lea Tov a ajouté que son père respectait exclusivement la Thora écrite et pas oral, celle qui vient des rabbanims ( ce qui est déjà une raison de douter…) . Il ne parle pas l’hébreu, mais parle la langue ancienne ( araméen) selon sa fille et n’a pas une allure orthodoxe ou religieuse ( par exemple « il ne porte pas de kippa sauf pendant la prière ») .

Sur la vidéo suivante, Avraham Albert Bitton révèle qu’il est le messie :

Rapidement, les réactions ont été nombreuses, entre moquerie et étonnement, car ce magazine est connu comme celui du divertissement mais aussi la position de Léa Tov contre le Rav Touitou qui a condamné une telle information qui ne respectait pas le Maître du Monde et que dans un tel cas, il fallait agir et prévenir pour ne pas tomber dans l’erreur allant jusqu’à nommer cela une secte.

Le Rav David Touitou, vient de la ville d’Ashdod, il a une yechiva qui se nomme Torat Haim, il donne de nombreux cours de Torah sur les réseaux sociaux et YouTube.

Il explique que la présence du Beth Hamikdach doit être évidente lors de la venue du Machiah qui doit être nommé par un Beth Din, et non pas par une personne qui se nomme librement comme le Messie.

De plus parler du Machiah en dehors de la Thora, est tout simplement une secte et qu’il faut faire très attention de ne pas se faire influencer.

Il explique selon la loi juive et le Rambam qui a le droit de décider qui est le Machiah .

