Compte à rebours : Le 15 Janvier, débute le début de la fin …

Comme nous nous approchons de plus en plus de la fin du mandat de Barack Obama comme président des États-Unis, lui et son homme de main d’autrefois, John Kerry ont décidé d’entreprendre une guerre à grande échelle contre l’Etat juif minuscule et en faisant appel à D.ieu lui-même.

Avec la résolution du CSNU 2334 tout au-delà de la ligne d’armistice de 1948 jugeant Israel comme étant un territoire occupé (y compris les sites les plus sacrés du judaïsme) le couple, ainsi que le président français Hollande ont fixés une bataille finale.

Le 15 Janvier, seulement 5 jours avant que Donald Trump soit assermenté comme le 45e président des États-Unis, 70 pays se réuniront à Paris, en France pour pousser Israël hors de ses terres et pour créer un autre Etat arabe , appelé Palestine.

L’initiative française est de nourrir la bête islamique, afin que l’Europe et l’Amérique soient sauvés.

Obama et Kerry savent ce qu’ils font. Ils ont préparés cela depuis plusieurs années. Ils attendent leur heure jusqu’aux derniers moments de leur administration afin de fermer les vis sur l’Etat juif.

Ils auront la « Palestine » advienne que pourra. Ceci est leur rêve, leur aspiration. Obama et Kerry nous méprisent. Ils méprisent notre histoire et notre retour. En soutenant la Palestine, ils arrivent à être les grands réfutateurs des prophéties , et diront : «Vous voyez! Nous vous avons dit que le Dieu d’Israël n’est pas réel ! »

Mais le Tout-Puissant est réel. Il est celui qui nous a ramené à notre patrie, et Il est Celui-même qui nous rachètera à la fin des temps.

Ironie du sort, la conférence à Paris, ne va pas enlever la main de D.ieu de l’histoire mais agira comme catalyseur pour la guerre finale de la fin des temps.

Les prophètes nous parlent d’un grand rassemblement des nations du monde qui va se produire juste avant que la Messie se révèle. Ce rassemblement est destiné à venir contre l’emprise du peuple juif sur Jérusalem. Mais avant de réussir Dieu les détruit. Dans d’autres prophéties comme dans Zecharia, ils se battent entre eux sur leur chemin pour prendre Jérusalem.

Cette guerre est appelée Gog et Magog. Le grand maître hassidique, le Baal Shem Tov dit que Gog et Magog est un code pour les 70 nations. Pourquoi? La valeur numérique des lettres hébraïques de Gog et Magog est 70. Ce sont les 70 nations archétypales du monde. Ce sont 70 nations opposées aux 70 âmes de la maison de Jacob.

Pourquoi la France? France en hébreu est צרפת. Lorsque vous déplacez les lettres , nous avons le mot פרצת, qui signifie » violation « .

Les 70 nations (Gog et Magog), sont les descendants de ceux qui ont construit la Tour de Babel et vont briser le monde à la dernière et prochaine étape de l’humanité en venant contre Jérusalem. Cette guerre, est une guerre contre le propre plan de D.ieu qui sera sa dernière guerre.

Nos sages nous enseignent de ne pas craindre l’obscurité, parce que nous savons que cela devient plus sombre juste avant la délivrance.

15 janvier est à venir. Les nations se rassemblent et nous nous sentons seuls. Pourtant, tout se qui se passe est prévu.

Ceci est la guerre finale entre le bien et le mal. Entre une société vraiment juste ou celui qui prétend seulement.

Êtes-vous prêt pour le début de la fin?

Par David Mark.

