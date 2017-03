La compagnie Ryanair propose un nouvelle ligne entre Chypre et Israel pour 80 Shekels (20 €)

La compagnie aérienne Ryanair activera aujourd’hui (mardi) la nouvelle ligne entre Israel et Chypre, et son premier atterrissage commercial à l’ aéroport Ben Gurion sera à 21h15. Chypre présentera une heure plus tard un autre vol à 22h05 de la ville de Paphos.

Ryanair est actif en Israel depuis l’ année dernière et a déjà transporté plus de 119 millions de passagers, et opérera des vols vers Chypre lors de vols quotidiens, en utilisant les Boeing 738 avec 190 sièges.

Le prix du billet sera de 20 euros pour l’aller et 38 euros pour un aller retour. Les prix indiqués sont des prix de lancements et seront valables qu’après Pessah, mais ils devraient augmenter.

Ryanair a commencé à voler l’ an dernier de l’aéroport Ovda en Pologne et en Lituanie, et le vol Paphos est une nouvelle destination de l’aéroport de Chypre.

Lors de la prochaine saison d’hiver (2018-2017), Ryanair va lancer de nouvelles lignes entre l’ aéroport Ben Gourion et Milan et trois autres destinations en Pologne. Les dirigeants de l’entreprise ont récemment annoncé leur intention d’ouvrir 15 nouvelles destinations de vol vers Israël. Il convient de noter que même si les vols de la compagnie sont considérés comme pas chers les aéroports son éloignés du centre et il faudra prendre en compte les transports à l’hôtel.

Ryanair est la compagnie Low Cost, la plus grande en Europe et dispose d’une flotte de 350 avions, principalement des Boeing 737, avec environ 189 sièges dans l’avion.Elle dispose de 86 bases et dessert 200 destinations en Europe, Afrique du Nord et au Moyen – Orient, ce qui permet des vols vers Israël de 200 aéroports, avec plus de lignes et des prix bas.

Le ministre des Transports Israel Katz a abordé l’ouverture de la nouvelle ligne vers Chypre, en disant que « l’expansion des opérations de Ryanair en Israël est une autre étape importante dans l’ ouverture des cieux d’Israël à la concurrence qui permettra à de nombreux Israéliens de voler à l’ étranger à des prix attractifs. »

