La compagnie Low Cost, Ryanair lance 19 nouvelles lignes vers Tel Aviv et Eilat

Ryanair est une compagnie aérienne à bas prix irlandaise, dont le siège social est situé, comme Aer Lingus, en Irlande. C’est la principale compagnie de ce type en Europe.

La compagnie aérienne européenne Ryanair a lancé aujourd’hui (mercredi) un calendrier des vols pour l’ hiver 2017, avec 19 vols vers Israël. La société exploitera sept nouvelles lignes cet hiver pour Tel Aviv et huit nouvelles lignes vers Ovda ( Eilat). Ils seront ajoutés aux routes existantes de la société à Bratislava, Budapest, Cracovie et Kaunas .

Le ministre du Tourisme Yariv Levin a déclaré que «l’introduction de l’entreprise Ryanair en Israël est une excellente nouvelle, qui contribuera immédiatement à l’augmenter le tourisme et à faire baisser les tarifs aériens à destination et en provenance d’ Israël.

« Je suis heureux que la coopération entre le ministère du Tourisme et Ryanair se réchauffe depuis que la société a exprimé une grande confiance dans le tourisme israélien et a décidé de développer des lignes et vols à grande échelle vers l’ aéroport Ben Gourion et de presque tripler ses activités vers Eilat ».

Il a ajouté: « L’industrie du tourisme connaît actuellement une révolution majeure et l’entrée importante de Ryanair en Israël est la preuve d’une amélioration significative de l’attractivité d’Israël en tant que destination touristique. Cette amélioration était déjà évidente avec l’augmentation du nombre de touristes visitant le pays ».

Le directeur commercial de Ryanair, David O’Brien, a déclaré que le lancement de nouvelles lignes, offrant des billets d’avion à un coût de 20 euros sera disponible jusqu’à minuit le jeudi 02/02.