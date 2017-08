Ce communiqué urgent de la Direction départementale de la protection des populations en France demande aux éleveurs de poulets de bien surveiller leurs animaux car les Juifs (mais aussi les Musulmans) les volent lors de Yom Kippour et l’Aïd al Adha.

Ce message est bien entendu pas une blague et il est de plus antisémite, ce qui a entraîné de nombreuses réactions de responsables communaux et de la communauté Juive.

Le message de la Direction départementale de la protection des populations (DDPP) par courier qui date du 7 août a été envoyé à tous les propriétaires d’ovins, de caprins et de volailles dans les Hauts-de-Seine :

« La DDPP invite les propriétaires « à mettre en œuvre les moyens nécessaires » pour faire face à d’éventuels larcins, et de prévenir immédiatement ses services si des faits étaient avérés. « C’est de la prévention, explique Patrick Drouet, le directeur de la DDPP des Hauts-de-Seine. On demande aux propriétaires de ne pas laisser divaguer les bêtes, car des personnes malintentionnées pourraient essayer de les capturer en vue de pratiquer des abattages clandestins. Lors de la fête musulmane de l’Aïd al-Adha, qui aura lieu cette année début septembre, le rite consiste en effet à sacrifier une « bête de troupeau », le plus souvent un mouton. La veille de la fête juive de Yom Kippour, qui tombe le 29 septembre, c’est un poulet blanc qui est sacrifié.. »

Le CRIF a réagi : Scandaleux et honteux !

« Courrier scandaleux de #DDPP92 à l’origine d’un article honteux du@LeParisien_92 sur le vol d’animaux à l’occasion de fêtes religieuses », a dénoncé le président du CRIF sur Twitter.

Le Président du B’nai B’rith France : Racisme et antisémitisme !

« Le courrier de la #DDPP92 est #raciste et #antisémite. J’aimerai connaître les statistiques sur les vols de poules », s’est offusqué Serge Dahan, le Président du B’nai B’rith France.

Le conseiller Municipal de Neuilly : Scandaleux, intolérable – Amalgame !

« Courrier SCANDALEUX et INTOLÉRABLE de la Préfecture des Hauts-de-Seine, relayé par le Parisien, qui laisse entendre que LES JUIFS VOLENT DES POULETS POUR la fête de YOM KIPPOUR ! Ce n’est pas parce qu’il y a eu, en 2013, des vols de moutons par des Musulmans pour l’Aïd, que les Juifs font pareil à Kippour. La Préfecture va-t-elle faire le même courrier pour prévenir que les Chrétiens risquent de voler des poissons les veilles de vendredi ?… En tant qu’élu de la République dans les Hauts-de-Seine, j’écrirai demain au Préfet pour exprimer mon indignation ! », a déploré sur Facebook Franck Keller, conseiller Municipal de Neuilly.