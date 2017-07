Communiqué du Quai d’Orsay après les attaques arabes contre les civils israéliens et policiers :  » Laissez un libre accès aux musulmans sur les lieux saints! « 

Il semble que la mort de deux policiers israéliens, la mort de trois membres d’une même famille juive ce Shabath, l’attaque contre un chauffeur de bus à Petah Tikva, l’attaque contre le garde de l’Ambassade d’Israël en Jordanie et des centaines de jets de pierres et cocktails Molotovs contre les véhicules de Judée Samarie, sans parler des tirs de roquettes du Hamas, ne sont pas une priorité absolue pour la France et le Quai d’Orsay qui est plus affecté par les lieux saints de Jérusalem et les fidèles musulmans armés sur le Mont du Temple que le terrorisme musulman dont le peuple Juif et israéliens est victime!

Voici les récents et odieux communiqués du Quai d’Orsay suite aux tensions et attaques en Israel par des arabes israéliens, et des palestiniens :

« La France déplore les violences récentes à Jérusalem et dans les Territoires palestiniens qui ont entraîné la mort de dix personnes dans des attentats et des affrontements. Elle exprime sa grande préoccupation et sa détermination à aider, avec ses partenaires, à l’apaisement … La France réaffirme la nécessité de s’abstenir de tout acte ou déclaration pouvant aggraver le conflit et appelle toutes les parties à la retenue et à œuvrer concrètement à un retour au calme. Elle rappelle que toute remise en cause du statu quo est porteuse de grand risque de déstabilisation et souhaite qu’une solution concertée, permettant d’assurer la sécurité, soit trouvée sans que le libre accès aux lieux saints ne soit affecté ».

