La communauté juive de Tchétchénie n’existe pas – mais elle est en colère contre Israël

Alors que les dirigeants juifs russes à Moscou ont fermement soutenu les actions d’Israël dans les affrontements cette semaine avec des Palestiniens au Mont du Temple à Jérusalem, la petite communauté juive de la Tchétchénie a condamné avec audace les « provocations » de l’État juif contre les musulmans dans la ville sainte.

Au moins, c’était l’histoire rapportée dans les médias nationaux et locaux, y compris la station de radio Echo of Moscow et Chechnya Today, le site d’information le plus populaire dans la république russe à prédominance musulmane.

Il n’y a qu’un seul problème avec cette information : la Tchétchénie n’a apparemment pas de communauté juive organisée, et selon certains juifs qui sont nés là-bas, il n y a aucun Juif.

Selon une vidéo, les juifs tchétchènes condamnent la question de Jérusalem, où la police et les Palestiniens se sont affrontés jeudi soir et vendredi après la décision d’Israël de placer des détecteurs de métaux près de l’entrée de la mosquée Al Aqsa, selon un homme appelé Mosei Yunayev.

En demandant de parler pour la communauté juive de Tchétchénie, il a rejoint le président tchétchène Ramzan Kadyrov en condamnant les actions d’Israël au Mont du Temple, où se trouve la mosquée. Les Juifs Tchétchènes, Yunayev a déclaré, « qu’il appui sans réserve » la réprimande prononcée d’Israël par Kadyrov.

« Je doute qu’il y ait même des Juifs en Tchétchénie, et encore moins une communauté juive organisée », a déclaré Tamara Rafailova Kahlon, un Israélien qui est né dans la capitale tchétchène de Grozny. Son père, Rafoi Rafailov, dirige une association de juifs tchétchènes dans la ville de Pyatigorsk, située à 150 milles à l’ouest de Grozny dans le district fédéral du Caucase du nord. « Ils sont tous partis, je ne sais pas au nom de qui, cet homme parle », at-elle dit.

Le 15 juillet, Kadyrov a appelé la sécurité accrue d’Israël sur le Mont du Temple, où la veille, trois terroristes israélo-arabes ont tué deux policiers avant d’être tués, « une provocation délibérée pour fomenter des émeutes ». Il a qualifié la « violente » la détention d’Israël du grand mufti de Jérusalem, qui a été appelé à être interrogé après avoir exhorté les fidèles à ignorer une fermeture temporaire du site immédiatement après l’attaque.

En réponse aux fusillades, Israël a détecté pour la première fois des détecteurs de métaux dans les passerelles menant au complexe de Haram al Sharif, ou la mosquée Al-Aqsa. Des milliers de troupes ont été déployées vendredi après les émeutes; Deux Palestiniens ont été tués dans les affrontements.

Les contrôles de sécurité sont une «provocation qui invite la résistance» des musulmans, a déclaré Kadyrov.

Le soutien de Yunayev à la condamnation de Kadyrov a bénéficié d’une exposition considérable dans les médias tchétchènes et dans d’autres publications russes. Mais les Juifs russophones, y compris les leaders communautaires, les journalistes et les immigrants de la Tchétchénie, ont rejeté et ridiculisé la prétention de Yunayev de représenter une communauté juive qu’ils ont dit n’existe pas.

Dans une interview à la Tchétchénie Aujourd’hui, Yunayev a nié les assertions.

« Ceux qui prétendent qu’il n’y a pas de juifs en Tchétchénie sont loin d’être juifs », a-t-il déclaré. Et il a présenté ses lettres de créance: «J’ai été envoyé en République tchétchène par le Conseil des aînés du peuple juif pour rétablir la communauté juive dans la région. Seuls les vrais croyants savent à quel point je suis dans mes convictions. »

Sa seule présence en ligne provient de la mention de Yunayev dans l’article de la Tchétchénie aujourd’hui. À d’autres moments, Yunayev s’est présenté comme membre du Congrès des Juifs du District fédéral du Caucase du Nord-Ouest également incomparable.

Le rabbin Boruch Gorin, un personnage principal de la Fédération des communautés juives de Russie, a déclaré qu’il ne connaît ni ce groupe ni aucune autre communauté juive organisée active en Tchétchénie.

« La Tchétchénie est spéciale dans la mesure où il n’y a pas de communauté juive, il n’y a pas de Juifs là-bas », a-t-il déclaré au site de nouvelles Open Russia jeudi. « Pas à Grozny, et n’importe où. Peut-être y a-t-il quelques individus, mais il n’y a pas de communauté sociale de juifs ethniques après les guerres de Tchétchénie « des années 1990 et 2000.

Des milliers sont morts dans deux guerres que Moscou a combattu pour étouffer une rébellion musulmane en Tchétchénie.

« Toutes les déclarations de la communauté juive tchétchène sont constituées », a déclaré Gorin.

La Tchétchénie avait une population juive dans le passé. Grozny avait une synagogue Ashkenazi du 19ème siècle qui a été transformée en école de musique en 1937 puis détruite lors de la première guerre de Tchétchénie de 1994-1996.

Mais aujourd’hui, « la Tchétchénie n’a pas de juifs », selon le site Web Gorskie, le site officiel de la Communauté des juifs , qui a vécu pendant des siècles dans le Caucase.

« Après avoir interviewé plusieurs dizaines de personnes liées à la communauté juive de Russie, ainsi que des représentants éminents , il est devenu évident qu’il n’y avait plus de juifs en Tchétchénie et, par conséquent, il n’y a pas de communauté juive tchétchène », selon les éditeurs de Gorskie. Les dirigeants des juifs russes n’étaient pas familiers avec « l’homme qui s’appelait Yunayev », a déclaré Gorskie.

Bien que l’existence d’une communauté juive en Tchétchénie soit discutable, il y a peu de doute quant à la présence de l’homme qui prétend parler pour cette communauté. Plus tôt cette année, Yunayev a établi une présence dans les médias sociaux, où il a manifesté sa main serrée et embrassant divers fonctionnaires tchétchènes, y compris «notre très estimé premier sous-ministre pour les affaires du Caucase du Nord», car il a décrit le politicien tchétchène Baysultanov Hasaevich.

« La gentillesse de cet homme n’a pas sauvé la communauté juive de la République tchétchène », écrit Yunayev au fonctionnaire. «Nous voulons exprimer notre grande reconnaissance au nom de notre communauté, pour l’aide que vous avez toujours fournie et prêt à rendre à notre communauté et à tous ceux qui sont dans notre quartier magnifique! Dieu tout-puissant vous bénisse et votre famille! »

Certains journalistes éminents dans le Caucase ont été moins sceptiques quant aux revendications et au titre de Yunayev que ses coreligionnaires. En mars, le correspondant régional de l’agence de presse RIA, Mukhtar Amirov, s’est référé à Yunayev en tant que «président du conseil des communautés juives de la République tchétchène», notant que lui et Yunayev sont descendus du village tchétchène de Dorgeli.

La pénurie de Juifs en Tchétchénie n’a pas empêché le bureau de Kadyrov d’annoncer l’ ouverture d’une synagogue à Grozny en 2013. L’annonce a provoqué des réactions, y compris par le politicien et journaliste russe Vadim Beriashvili, qui a déclaré à l’époque qu’il doutait de l’existence d’une communauté juive pour cette synagogue.

« Les autorités tchétchènes ont réussi à trouver deux juifs pour l’ouverture de la synagogue, mais les deux ont refusé de participer », a-t-il déclaré en 2013.