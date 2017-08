La communauté juive de Houston devra « attendre des années» pour se remettre de l’ouragan Harvey

La communauté juive à Houston a connu des dégâts « dévastateurs » de l’ouragan Harvey et pourrait prendre des années pour récupérer, a déclaré un responsable de la fédération.

« C’est une catastrophe plus grande que Katrina en termes de quantité d’eau qui est tombée – nous allons avoir des plans de récupération à court et à long terme, mais cela nous prendra probablement des années pour revenir où nous étions « , a déclaré Taryn Baranowski, le directeur du marketing de la Fédération juive de la Grande Houston.

Soixante et onze pour cent de la population juive de la ville de 63 700 personnes vivent dans des régions où il y a eu les inondations, a déclaré Baranowski à la JTA mercredi. Cela comprend 12 000 juifs.

L’ouragan Harvey a d’abord dévasté la région le vendredi soir près de Corpus Christi, à environ 200 milles au sud-ouest de Houston. Les responsables locaux ont dit qu’au moins 31 personnes sont suspectées d’être mortes à cause de Harvey, selon le New York Times de ce mercredi. Plus de 30 000 personnes sont dans des abris à travers l’état, et la pluie devrait continuer au Texas jusqu’à vendredi, selon le Times.

Trois des cinq synagogues majeures de la ville ont connu des inondations majeures, a déclaré Baranowski. La fédération communique avec le reste des synagogues de Houston – la région abrite 42 congrégations et communautés – mais se concentre sur l’aide des personnes touchées par Harvey.

« Nous avons toujours des gens qui n’ont pas d’électricité, nous avons encore des gens qui n’ont pas de plomberie », a-t-elle dit. « C’est une situation très désastreuse, alors que nous travaillons à obtenir ces chiffres, notre priorité absolue est de protéger les gens ».

Mercredi, le service familial juif local a déclaré que des dizaines de familles juives ont été évacuées ou déplacées au deuxième étage de leurs maisons en raison des inondations causées par Harvey.

Les membres de la communauté ont vu jusqu’à huit pieds d’eau dans leurs maisons, certaines maisons restant inondées, a déclaré Baranowski.

« La majorité des gens ont dû aller au deuxième étage, puis être sauvés « , a-t-elle déclaré.

Le centre communautaire juif Evelyn Rubinstein de Houston, le seul JCC de la ville, a été inondé de 10 pieds d’eau, et les écoles juives restent fermées, avec des inondations majeures.

« Je serai complètement transparent, c’est dévastateur », a déclaré Baranowski. « C’est une inondation que personne ne pouvait s’attendre ; C’était le pire scénario. Nous vivons dans une communauté densément peuplée dans une région qui a été gravement touchée par la météo.

La nourriture casher est un autre problème.

«Nous étions confrontés à un problème de production de nourriture kosher dans la communauté pour les épiceries. Nous travaillons avec des groupes de bénévoles pour le faire dans la communauté « , a-t-elle déclaré.

Chabad à Houston fournit de la nourriture kosher à certains membres de la communauté, bien que les approvisionnements soient courts depuis mardi, selon Chabad.org. Le mouvement hassidique organise les expéditions alimentaires, y compris par Amazon, pour la communauté. L’Union orthodoxe a également lancé un site Web d’Aide pour Houston.

La fédération collecte des dons et commencera à les distribuer jeudi. elle travaille en collaboration avec le Service de la famille juive et le CCM dans les efforts de secours. Baranowski a déclaré que la priorité dans les dons consiste à nettoyer les lieux pour ceux qui retournent dans des maisons inondées.

Les camps juifs locaux accueillent des réfugiés forcés d’évacuer leurs maisons et le groupe humanitaire israélien IsrAID coordonne une campagne d’aide, y compris l’envoi de volontaires à Houston.

Face à la catastrophe, la communauté juive reste unifiée, a déclaré Baranowski.

« Nous sommes une communauté résiliente », a-t-elle déclaré. « Les gens commencent déjà un processus, ils se regroupent, ils travaillent les uns avec les autres pour aider à la récupération.

« Mais nous savons que la reprise va être longue, ça va être difficile. Nous pouvons le faire, mais ce sera un processus pour toute la communauté et toute la ville à traverser. »