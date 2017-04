Pourquoi la communauté juive américaine est en train de disparaître

Pour parler franchement, beaucoup moins de juifs américains ont une idée de ce que signifie être juif.

Ce graphique devrait être un grand signe d’avertissement pour l’avenir des juifs américains:

Les Juifs américains adoptent de plus en plus un libéralisme ou « progressisme » comme une religion, et tordent le judaïsme dans cette nouvelle religion. Pire encore, leur point de vue progressiste et libérale est en contradiction avec ce que ces termes signifient vraiment, comme les antisémites de gauche venant principalement du côté socialiste et qui ont réussi à empoisonner ces termes avec l’idée que l’ autodétermination des Juifs n’est pas une idée libérale.

Cette idée d’un libéralisme pseudo-intellectuel profondément vicié à la base d’une identité « juive » , montre que la communauté juive américaine ne va pas durer très longtemps.

Il y a un fossé profond dans leur vie une fois que Dieu est poussé hors de la vie religieuse, et les Juifs américains comblent cette lacune, selon le sondage, avec Woody Allen et Adam Sandler. Ils prétendent que la participation à l’ université est un substitut pour assister à la synagogue.

Les gens qui pharisaïque se décrivent comme des Juifs lors des attaques en Israël et sont ceux qui sont représentés par ce graphique:

Ce sondage ne parle pas de mariages mixtes. Les Juifs américains sont plus intéressés à être en mesure de discuter du dernière article du New York Times qu’ils ne le sont pour assurer l’avenir des Juifs en Amérique pour les prochaines générations.

Le sondage n’est pas ensoleillé du côté israélien non plus , mais les Juifs israéliens ne sont pas en danger de disparition.